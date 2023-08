Když vzduchem letí telefon či urna. Lidé se na koncertech chovají stále hůř

Účastníci koncertů sdílejí záběry mnoha umělců, kteří se stali obětí neukázněných fanoušků. Harryho Stylese ve Vídni zasáhla do oka sladkost. Americká zpěvačka Bebe Rexha skončila s několika stehy nad okem poté, co ji v New Yorku zasáhl do obličeje mobilní telefon.

Ava Max dostala uprostřed koncertu v Los Angeles facku od fanouška, který ji ale údajně chtěl jen obejmout. Pink zase zcela ochromilo, když jí v Londýně na pódiu přistála urna s popelem.

„Tento druh neuctivého chování se stal na živých vystoupeních novou normou, ale v zájmu bezpečnosti umělců i publika musí přestat,“ uvedl tento týden Sam Allison, vedoucí oddělení akcí nezávislého řetězce hudebních obchodů Rough Trade.

Někteří se domnívají, že za nárůstem incidentů mohou stát sociální média. Fanoušci se snaží být součástí show, aby mohli zveřejnit videa s kaskadérskými kousky, které by se mohla stát virálními.

Máte potřebu se na koncertech chovat nevhodně? Ano 11 %(10 hlasů) Ne 89 %(77 hlasů)

Házejte po mně diamanty

Nedávno létaly předměty i opačným směrem, tedy z pódia. Když raperku Cardi B fanoušek polil nápojem, hodila po něm mikrofon. Policie v Las Vegas uvedla, že fanoušek podal trestní oznámení pro ublížení na zdraví.

Zpěvák Charlie Puth vyzval návštěvníky koncertů, aby přestali s neuctivým a velmi nebezpečným chováním. Americký rapper Tyler the Creator vyzval své fanoušky, aby přestali házet své krámy na pódium a držitelka Grammy Kelly Clarksonová řekla publiku, že po ní mohou házet pouze diamanty.

„Kolektivní akce fanoušků mohou vytvářet pocit sounáležitosti v rámci jejich komunity a umožňují jim vyjádřit svou identitu,“ míní Lucy Bennettová, lektorka na univerzitě v Cardiffu, která se zabývá vztahem mezi publikem a hudebníky. „Myslím si však, že v poslední době se něco mění a jsme svědky izolovanějších, rušivých, individuálních fyzických činů, jako je házení předmětů,“ řekla Bennettová stanici BBC.

Sam Allison propaguje čtyři zásady, které by podle něj měli respektovat všichni návštěvníci koncertů: neházet nic na scénu, brát ohledy na ostatní diváky, respektovat bezpečnostní pravidla koncertních sálů a nerušit umělce při jejich výkonu třeba blesky fotoaparátů nebo výkřiky.