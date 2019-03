Svatba se zavražděným. V den, kdy se měli brát, přišla k hrobu jako nevěsta

Fotografie mladé dívky truchlící nad hrobem svého snoubence v americkém Nashvillu v neděli obletěly svět. Teprve 22letá Sara Baluchová na nich klečí s hlavou v dlaních u fotografie muže, který se v ten den měl stát jejím manželem. Na sobě má bílé svatební šaty a oči má zalité slzami. Na jiných snímcích se ji snaží konějšit její otec i otec mrtvého snoubence Mohammada.

V úterý 19. února Mohammad Shariffi dorazil na parkoviště v Hixsonu, kde se měl sejít s mužem, který od něj chtěl koupit videoherní systém Xbox One.

Později dopadený D´Marcus White s ním obchod dohodl na facebookovém tržišti, ovšem zaplatit neměl v úmyslu. Místo toho Mohammada úkladně zastřelil.

Když se to Sara dozvěděla, okamžitě jela do nemocnice, kam postřeleného Mohammada převezli. Její snoubenec však těžkým zraněním podlehl.



„Bylo to, jako by se mi zhroutil svět. Připadalo mi, že padám a nejde to zastavit,“ svěřila se Baluchová. „Lidé naší generace bývají často sebestřední a myslí jen na sebe. Mohammad takový vůbec nebyl, byl dokonalý,“ dodala.