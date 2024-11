Generace Z se neumí podepsat, ukázaly trable se sčítáním v Nevadě

Letos to šlo rychle, o Trumpově vítězství bylo rozhodnuto ani ne čtyřiadvacet hodin po otevření volebních místností. Oznámeno bylo ve chvíli, kdy mu velká média ve středu dopoledne našeho času po Pensylvánii přiklepla i Wisconsin a Kamale Harrisové se vypařily poslední zbytky naděje. Na oznámení v Nevadě a Arizoně dvou států se však čekalo mnohem déle.

Důvodem jsou tamní pravidla korespondenčního hlasování. Volební komise je na rozdíl od jiných států mohou začít sčítat až po uzavření volebních místností, navíc se u každého hlasu odevzdaného poštou ověřuje podpis podle vzoru v úřední databázi.

A tady nastal problém: jen v Las Vegas a okolí volební komisaři během prvních hodin sčítání zamítli 18 500 hlasů. Voliči ale mají do 12. listopadu čas, aby chybu napravili a jejich diskvalifikovaný hlas mohl být započítán. A protože korespondenční volba je v Nevadě a Arizoně čím dál oblíbenější, celý proces mnohem déle trvá.

Hlasy byly v drtivé většině případů zamítnuty kvůli špatnému podpisu, a to především u mladých voličů. Podpisy na lístcích odevzdaných poštou neodpovídaly podpisu na řidičáku, který jako vzor používají i volební komisaři.„Voliči z generace Z bojují s psacím písmem, což zpomaluje sčítání hlasů,“ prohlásil pro The New York Times Francisco Aguilar, který v Nevadě dohlíží na hladký průběh voleb.

Portál Fortune to dává do souvislosti s nástupem digitálních technologií a faktem, že na mnoha amerických školách se neučí psací písmo. Povinně se vyučuje v 24 z 50 amerických států, Nevada mezi ně nepatří. Situaci podle expertů na vzdělávání dále zhoršila pandemie covidu.

Zatímco si volební komisaři v sedmém největším státě USA rvali vlasy nad vleklým ověřováním diskvalifikovaných hlasů, objevily se výzvy, aby ručně psaný podpis byl nahrazen jiným způsobem ověřování totožnosti.

„U daňového přiznání používáme elektronický podpis. Když kupujeme dům, používáme elektronický podpis. Ruční podpis je zastaralá věc. Američan ho v běžném životě při jiných příležitostech už vůbec nepotřebuje,“ prohlásila pro The Washington Post Debra Cleaverová z organizace VoteAmerica.

Nevadu bere Trump, Arizonu asi také

Trable s podpisy jsou jen volební perličkou. Nevadu nakonec podobně jako pět dalších „swing states“ získal Donald Trump, v pátek ráno našeho času to na základě svých projekcí ohlásily stanice NBC News a CBS News. Ve sboru volitelů mu to vynese dalších šest hlasů.

Nevada si naposledy republikánského prezidentského kandidáta zvolila v roce 2004, kdy tam zvítězil George Bush mladší. V letech 2016 Trumpa v Nevadě porazila demokratka Hillary Clintonová a v roce 2020 Joe Biden. V obou případech však rozdíl činil méně než 2,5 procentního bodu, připomněla stanice NBC News.

Kamala Harrisová 226 volitelů

Donald Trump 295 volitelů

Trump a jeho Republikánská strana si v Nevadě od té doby získali přízeň mnoha hispánských voličů. Trump v rámci kampaně opakovaně navštívil Las Vegas, kde mimo jiné sliboval, že spropitné nebude podléhat zdanění. Mnoho obyvatel města pracuje v pohostinství a v zábavním průmyslu. Harrisová při návštěvě státu nedanění spropitného také podpořila.

Ke čtvrtečnímu večeru měl Trump podle CBS News v Nevadě po sečtení 97 procent hlasů 50,8 procentního bodu, zatímco Harrisová 47,4. S Nevadou tak Trump podle projekcí stanice má 301 volitelských hlasů, což je o 31 víc, než potřeboval k volebnímu vítězství.

V Arizoně ještě sčítání pokračuje, ale i tam má Trump výrazný náskok. Po sečtení 74 procent hlasů tam vede s 52,5 procentního bodu, zatímco Harrisová má 46,6. Server New York Post s ohledem na Trumpův pravděpodobný zisk Arizony napsal, že Trump je prvním prezidentským kandidátem za čtyřicet let, kterému se povedlo získat všechny swing states. Naposledy se to podařilo v roce 1984 republikánovi Ronaldu Reaganovi, který získal 49 z 50 států.