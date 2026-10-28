Agentura Reuters a stanice CNN Brasil o něco dříve uváděly, že Bolsonaro opustil Brazílii a uchýlil se do USA. Americký prezident Donald Trump dnes podle Reuters novinářům řekl, že cestu Bolsonara do Spojených států schvaluje.
Přesná trasa jeho cesty není jasná a známo není ani to, kdo s ním cestoval, případně, zda má v úmyslu v zemi zůstat. Podle Financial Times politik přicestoval v úterý večer místního času na Floridu a setkal se tam se svým bratrem Eduardem, který v USA žije.
Pravicový senátor Bolsonaro v neděli prohrál druhé kolo voleb, ve kterém uspěl dosavadní levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro čelí vyšetřování ve dvou různých kauzách, z nichž jedna se týká praní špinavých peněz a další financování filmu o jeho otci a exprezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonaro junior v pondělí sdělil, že mu soud zakázal vycestovat do zahraničí a že chce organizovat opozici proti Lulovi.
Podle dřívějších informací zdrojů z Bolsonarova okolí politik opustil Brazílii kvůli obavám ze zadržení. Provinění podle BBC popřel a z ničeho nebyl formálně obviněn.
V americkém státu Texas žije jeho bratr Eduardo, který byl v červnu v nepřítomnosti odsouzen ke čtyřem letům vězení za nezákonné lobbování ve prospěch Trumpovy administrativy. Eduardo Bolsonaro bratra veřejně vyzýval, aby v případě volební porážky opustil vlast, napsala agentura AP.
Nejmenovaný zástupce amerického ministerstva zahraničí mezitím podle světových agentur řekl, že úřad vydá víza pro Bolsonara a jeho rodinu. „Schválil bych to. Myslím, že to jsou fajn lidé. Ty volby tam byly velmi zvláštní,“ řekl následně podle Reuters šéf Bílého domu Trump novinářům.
Otec neúspěšného kandidáta, exprezident Jair Bolsonaro, si v domácím vězení odpykává dlouhý trest za to, že po prohře v prezidentských volbách v roce 2022 chtěl zorganizovat převrat a zabránit Lulovi převzít moc.