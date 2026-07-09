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Netradiční dárek od Erdogana. Lídři dostali na summitu NATO luxusní revolvery

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  14:09
Revolver a náboje v dárkovém balení, které rozdal turecký prezident lídrům na...

Revolver a náboje v dárkovém balení, které rozdal turecký prezident lídrům na summitu NATO. (8. července 2026) | foto: Reuters

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Zbraň, kterou dostal litevský prezident Gitanas Naus&#279;da od tureckého...
Zbraň, kterou dostal litevský prezident Gitanas Naus&#279;da od tureckého...
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Přední evropští lídři, kteří se zúčastnili summitu NATO v Ankaře, si domů odvezli neobvyklé suvenýry a někteří řešili potíž, jak s ním naložit. Od tureckého prezidenta Erdogana obdrželi jako rozlučkový dárek revolver s gravírováním, a to včetně ostré munice a sad na čištění zbraní.

Zbraň zaměstnala bezpečnostní složky předsedy Evropské rady Antónia Costy. „Budeme postupovat podle belgických postupů, abychom ji dopravili do Belgie, a poté ji uložíme v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými Generálním sekretariátem Rady,“ uvedl pro server POLITICO úředník Evropské rady.

Tým Ursuly von der Leyenové na dotazy, jak s dárkem naloží, bezprostředně nereagoval. Mluvčí německé vlády potvrdil, že podobnou zbraň s municí obdržel i německý kancléř Friedrich Merz. „Byla předána na německé velvyslanectví v Ankaře v rámci přípravy na dokončení zákonných dovozních postupů a její zařazení do oficiální dárkové sbírky,“ řekl agentuře DPA.

Podle unijních činitelů je však vysoce nepravděpodobné, že by si lídři mohli tyto špičkové ceremoniální zbraně nechat pro osobní potřebu. Jejich hodnota totiž zřejmě výrazně překračuje přísné limity, které pro přijímání darů v EU platí.

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Například odstupující britský premiér Keir Starmer a nizozemský předseda vlády Rob Jetten veřejně prohlásili, že své darované revolvery musejí nechat v Turecku. Redakce iDNES.cz oslovila tisková oddělení českého prezidenta Petra Pavla i premiéra Andreje Babiše, zda také obdrželi dárek od tureckého prezidenta a jak s ním případně naložili. Dotaz zatím zůstal bez odpovědi.

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