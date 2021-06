Udělali ze mě teroristu. Francouz žaluje Netflix, vadí mu výraz „vousáč“

„Skvěle vycvičenou francouzskou vojačku po traumatizující bojové misi převelí domů. Tam ale využije své smrtící schopnosti a vypátrá muže, který ublížil její sestře,“ vábí Netflix na nový osmdesátiminutový film Stráž s Olgou Kurylenko v hlavní roli.

Francouzský název Sentinelle odkazuje na skutečnou vojenskou operaci, jež ve Francii probíhala v reakci na tragické teroristické útoky z posledních let.

I dějiště akčního thrilleru vybrali jeho autoři velmi symbolicky. Příběh se totiž odehrává ve městě Nice, kde před pěti lety zavraždil atentátník za volantem 84 lidí.

A na tamní promenádě se odehrává i kratičká scéna, kvůli níž má nyní Netflix na krku trestní oznámení. Dvaadvacetiletý elektrikář Rami Sahli se tam jednoho dne v prosinci 2019 loučil se svým kamarádem a netušil, že ho při tom zaměřovačem své pušky sleduje i fiktivní vojačka Klara.

Žena pohlédne na oba mladíky a za pár sekund už se dívá jinam. Sahliho přesto poznaly desítky lidí a začaly mu psát, že hraje ve filmu. Až v tu chvíli se mladík dozvěděl nejen to, že se nevědomky stal komparzistou, ale že mu v Netflixu dokonce přiřkli jisté vlastnosti.

„Dva mladí vousáči s batohy si potřásli rukama a rozdělili se,“ objevilo se v titulcích pro neslyšící. Výraz „vousáč“ se přitom v hovorové francouzštině používá pro ultrakonzervativní muslimy a radikální islamisty. Známí mu tak psali, že ho v Sentinelle ukazují jako teroristu.

To Sahliho, který navíc ani příliš vousatý není, naštvalo. „Nemám nic společného s islamismem ani s terorismem. Scéna se odehrává na stejném místě jako ten atentát!“ říká. Americkou streamovací společnost proto viní z „navádění veřejnosti k diskriminaci a rasové nenávisti“.

„Termín má výrazné konotace, zejména v kontextu policejního dohledu a terorismu,“ říká také jeho právník pro portál 20minutes. „Nechápu, jak ze mě režisér mohl udělat teroristu. Jen proto, že jsem magrebského původu? Protože mám u sebe batoh? A co? To jdu spáchat atentát jen proto, že mám batoh a jsem z Magrebu? Přináší to víc napětí, peněz? O to jde?“ rozčiluje se elektrikář.

Netflix nakonec sporný výraz „vousáč“ odstranil, píše server Le Point. Sahli však požaduje, aby zmizela i samotná scéna. Vzhledem k tomu, že k natáčení nedal svůj souhlas, míní, že firma porušila jeho práva.

Scéna, ve které se Sahli objevil: