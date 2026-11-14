„Nepřipadá vám jeho tvář povědomá?“ ptá se perský nápis ve videu, zatímco kamera pomalu zabírá obličej muže sedícího za váhou. Záběry se na íránských sociálních sítích začaly šířit na začátku listopadu. Jméno muže ani přesné místo a datum pořízení záběrů se nepodařilo spolehlivě ověřit.
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Jeden z uživatelů žertoval, že Netanjahu dal politiku stranou a začal prodávat ořechy. Další navrhl, aby muže najala íránská státní televize a nechala ho hrát izraelského premiéra ve scéně, v níž ho zatýkají íránské bezpečnostní složky. Jiní se podle izraelského serveru Walla ptali, kde obchod najdou, protože si tam chtějí koupit sladkosti.
Jedni se ptají na adresu, druzí volají po bojkotu
Záběry převzala i zahraniční média včetně katarské stanice Al-Džazíra. Turecký server Haberler uvedl, že někteří lidé kvůli podobnosti s izraelským premiérem vyzývali k bojkotu prodejny. Zda kvůli tomu obchod skutečně přišel o zákazníky, se nezávisle ověřit nepodařilo.
K vtipům se podle Haberleru nakonec přidal i sám muž z videa. Když se ho v dalším záběru zeptali, proč odešel z Izraele, odpověděl v roli premiéra: „Neplatili mi, tak jsem odešel.“
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Podoba s Netanjahuem vzbudila na íránských sítích rozruch už v prosinci 2025. Tehdy se šířila fotografie muže, který měl stát ve frontě před pekárnou v Teheránu. Není jasné, zda jde o stejného člověka jako na nynějším videu.