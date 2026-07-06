Křesťanské vesnice v Libanonu chtějí být připojeny k Izraeli, tvrdí Netanjahu

Žádají tak podle něho Izrael o ochranu před hnutím Hizballáh, které podporuje Írán, píše agentura AFP. Izrael okupuje část území na jihu Libanonu.
„Některé křesťanské vesnice v Libanonu požádaly, aby byly připojeny k Izraeli, protože my je ochráníme před fanatiky z Hizballáhu, kteří tam chtějí zabíjet. A to děláme se všemi křesťany po celém světě,“ řekl ve vysílání The Sunday Briefing Netanjahu. Názvy vesnic, které si anexi přejí, ale premiér neuvedl.
Libanon byl do války na Blízkém východě zatažen, když proíránský Hizballáh vystřelil na Izrael rakety. Izrael odpověděl intenzivním bombardováním a obsazením rozsáhlých oblastí na jihu Libanonu, z nichž bylo místní obyvatelstvo nuceně vysídleno. Libanonská vláda opakovaně Izrael kritizovala za systematické ničení celých jiholibanonských vesnic v příhraničí.
Od začátku války byly některé křesťanské vesnice vystaveny izraelskému bombardování a zůstaly poničené, v důsledku čehož z nich odešli tamní obyvatelé. Většina z těchto vesnic ale zůstává obydlena i přesto, že je izraelská armáda vyzývá k evakuaci.
Izraelská armáda varovala několik vesnic s převážně křesťanským obyvatelstvem, aby k sobě v zájmu vlastní bezpečnosti nevpouštěly žádné neznámé osoby a nedovolily jim tam zůstat. Podle Netanjahua zůstanou izraelští vojáci v Libanonu tak dlouho, jak bude nutné k ochraně obyvatel na severu Izraele a všech Izraelců.
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„Ví, kdo je šéf,“ řekl Trump po telefonátu s Netanjahuem. Ten zřejmě přijede do USA
Na stanici Fox News také Netanjahu řekl, že ho s americkým prezidentem Donaldem Trumpem pojí excelentní vztahy. „Až 99 procent času jsme na stejné vlně, ale jako v každé rodině či v každém blízkém přátelství se občas vyskytnou názorové rozdíly, o kterých otevřeně diskutujeme,“ řekl a dodal, že většinu rozporů také většinou vyřeší.
Trump opakovaně kritizoval Netanjahua za to, že Izrael vede válku v Libanonu proti Hizballáhu, která ale ohrozila mírová jednání s Íránem. Na Írán poslední únorový den zaútočily Spojené státy společně s Izraelem, což odstartovalo regionální válku.
Tento týden citoval americký server Axios Trumpa, který se vyjádřil, že Netanjahu „ví, kdo je tady šéf“. Oba politici by se měli brzy setkat ve Washingtonu.