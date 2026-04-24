Netanjahu se zbavil zhoubného nádoru prostaty. Léčbu tajil kvůli Íránu

„Dnes vyšel můj roční lékařský report. Požádal jsem o odložení jeho zveřejnění o dva měsíce, aby nebyl publikován na vrcholu války. A to proto, abych nedal teroristickému režimu v Íránu prostor k šíření další lživé propagandy proti Izraeli,“ napsal nejdéle vládnoucí izraelský premiér.
Portál The Times of Israel připomíná, že v březnu se objevily spekulace, že Netanjahu byl zraněn nebo dokonce zemřel při íránském úderu. Sám předseda vlády se tomu v té době vysmál a zveřejnil video, že je v pořádku.
„Vy mě už znáte. Když mi včas předají informace o možné hrozbě, chci ji řešit okamžitě. To platí na národní úrovni i na osobní,“ naznačil Netanjahu propojení mezi jeho osobním fyzickým stavem a geopolitickou situací Izraele. „Bůh žehnej, zvítězil jsem i nad tímto.“
V prosinci 2024 Netanjahu prodělal chirurgický zákrok kvůli nezhoubnému zvětšení prostaty a při jedné z pozdějších kontrol lékaři odhalili menší nádor. Podle profesora Arona Popovtzera z onkologického centra, kde premiéra léčili, Netanjahu podstoupil léčbu ozařováním a vyšetření po dvou a půl měsících ukázalo, že „nemoc zmizela“.
V červenci 2023 byl Netanjahuovi voperován kardiostimulátor, přičemž podle čerstvé lékařské zprávy je nyní jeho srdce v pořádku, stejně jako výsledky krevních a dalších testů.