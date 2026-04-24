Netanjahu se zbavil zhoubného nádoru prostaty. Léčbu tajil kvůli Íránu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že mu byl odstraněn zhoubný nádor prostaty v raném stadiu nemoci a že je nyní ve skvělé fyzické kondici. Šestasedmdesátiletý Netanjahu to napsal v příspěvku na síti X, kterým doprovodil zveřejnění každoroční lékařské zprávy o svém zdraví. Premiér uvedl, že zveřejnění bylo odloženo přibližně o dva měsíce kvůli válce proti Íránu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Vygenerovaná fotografie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který byl...
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poděkoval České republice za mimořádné...
Česká delegace v Izraeli bude jednat podle slov ministra Macinky mimo jiné o...
„Dnes vyšel můj roční lékařský report. Požádal jsem o odložení jeho zveřejnění o dva měsíce, aby nebyl publikován na vrcholu války. A to proto, abych nedal teroristickému režimu v Íránu prostor k šíření další lživé propagandy proti Izraeli,“ napsal nejdéle vládnoucí izraelský premiér.

Portál The Times of Israel připomíná, že v březnu se objevily spekulace, že Netanjahu byl zraněn nebo dokonce zemřel při íránském úderu. Sám předseda vlády se tomu v té době vysmál a zveřejnil video, že je v pořádku.

Přijeďte, ale zatkneme vás. Magyar varoval Netanjahua před návštěvou Maďarska

„Vy mě už znáte. Když mi včas předají informace o možné hrozbě, chci ji řešit okamžitě. To platí na národní úrovni i na osobní,“ naznačil Netanjahu propojení mezi jeho osobním fyzickým stavem a geopolitickou situací Izraele. „Bůh žehnej, zvítězil jsem i nad tímto.“

V prosinci 2024 Netanjahu prodělal chirurgický zákrok kvůli nezhoubnému zvětšení prostaty a při jedné z pozdějších kontrol lékaři odhalili menší nádor. Podle profesora Arona Popovtzera z onkologického centra, kde premiéra léčili, Netanjahu podstoupil léčbu ozařováním a vyšetření po dvou a půl měsících ukázalo, že „nemoc zmizela“.

V červenci 2023 byl Netanjahuovi voperován kardiostimulátor, přičemž podle čerstvé lékařské zprávy je nyní jeho srdce v pořádku, stejně jako výsledky krevních a dalších testů.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Grolich vede lidovce, vyhlásil ambici řídit stát. Bude to velká jízda, slibuje

Přímý přenos
Jan Grolich, kandidát na předsedu strany, vystoupil se svým projevem před...

Lidovci na sjezdu v Ostravě zvolili nového šéfa Jana Grolicha, dostal hlasy od 233 z 266 delegátů. „Máme chtít řídit stát, to musí být ambice lidovců,“ řekl. „Musíme být připraveni, že budeme...

24. dubna 2026  5:25,  aktualizováno  18:54

Musíme na Írán zvýšit tlak, prohlásil Merz a připustil uvolnění sankcí v případě dohody

Německý kancléř Friedrich Merz hovoří s médii při příjezdu na summit EU v...

Evropská unie je podle německého kancléře Friedricha Merze ochotna postupně uvolnit sankce proti Íránu, pokud se podaří uzavřít komplexní dohodu. Na neformálním summitu lídrů EU hovořil německý...

24. dubna 2026  18:52

Na Žďársku hořely mladé stromky a tráva. V kraji jde o sedmý požár za týden

Na Žďársku hořely stromky a tráva, požár je zlikvidovaný

Hasiči odpoledne likvidovali požár trávy a mladých stromků u Skřinářova na Žďársku. Na síti X uvedli, že na pomoc museli přivolat i vrtulník. Oheň zasáhl plochu 16 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí ze...

24. dubna 2026  18:48

Netanjahu se zbavil zhoubného nádoru prostaty. Léčbu tajil kvůli Íránu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že mu byl odstraněn zhoubný nádor prostaty v raném stadiu nemoci a že je nyní ve skvělé fyzické kondici. Šestasedmdesátiletý Netanjahu to napsal v...

24. dubna 2026  18:43

Soud potvrdil vinařství pokutu za falšování, řediteli vadí tajná databáze inspekce

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší správní soud. Zamítl totiž kasační stížnost....

24. dubna 2026  18:39

Když z velkého není vidět malý. Řidička rozdrtila obřím pickupem lamborghini

Mohutný Chevrolet Silverado najel na lamborghini na parkovišti na jednom z...

Kuriózní nehoda na parkovišti nákupního střediska na Floridě skončila poškozeným sportovním vozem za miliony korun. Obří pickup tam najel svými mohutnými koly na luxusní lamborghini, jehož řidič...

24. dubna 2026  17:56

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...

24. dubna 2026  10:38,  aktualizováno  17:38

Ze dvou a půl procenta až tak neporostou, hodnotí expert novinky u lidovců

Premium
Jan Grolich, kandidát na předsedu strany, vystoupil se svým projevem před...

Novým předsedou KDU-ČSL byl na pátečním sjezdu strany zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich. Po zisku silného mandátu představil nový vizuál strany s heslem „Noví lidovci“. Podle expertů je Grolich...

24. dubna 2026  17:36

Přišel trest za Tchaj-wan, Čína udeřila na české firmy. Macinka chce vysvětlení

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, včetně českých zbrojařských společností Excalibur Army a Omnipol, české pobočky americké společnosti zaměřené na satelitní...

24. dubna 2026  17:23

Grolich vyhlásil několik tlustých černých čar a nabízí nové lidovce místo KDU-ČSL

Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...

Tlustá černá čára. Tato tři slova ovládla sjezd KDU-ČSL, poté co ji nový šéf strany Jan Grolich na sjezdu vyhlásil. Doprovodil to videem se žlutým vizuálem, jemuž dominuje spojení „noví lidovci“ a s...

24. dubna 2026  17:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lukašenko, Maduro, Oto Klempíř? Hledáme politika s nejmužnějším knírem

Premium
Alexandr Lukašenko, Nicolás Maduro a Oto Klempíř. Kdo z nich má podle vás...

Bývaly doby, kdy by vás bez kníru snad ani nepustili do parlamentní kantýny. Jenže dnes jsou tváře západních politiků beznadějně holé. Mužská chlouba mizí, rozplývá se s posledními vzdechy...

24. dubna 2026  16:53

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

24. dubna 2026  16:44

