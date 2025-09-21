Palestinský stát nebude, jen odměňujete terorismus, vzkázal Británii Netanjahu

  18:25
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu představitelům Británie, Kanady a Austrálie vzkázal, že žádný palestinský stát nebude a že jejich oficiální uznání takového státního útvaru je „obrovskou odměnou terorismu“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se účastní soudního procesu s obviněním z...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se účastní soudního procesu s obviněním z korupce u okresního soudu v Tel Avivu. (2. dubna 2025) | foto: ČTK

Protest v Aténách po zadržení lodi Madleen s pomocí pro Gazu izraelskými...
Ministerský předseda Keir Starmer na návštěvě nemocnice v Londýně (3. července...
Kanadský premiér Mark Carney (17. března 2025)
V australských volbách zvítězili labouristé premiéra Anthonyho Albaneseho. (3....
Netanjahu podle tiskových agentur také řekl, že Izrael oznámí reakci na tento krok až po jeho návratu ze Spojených států, kde vystoupí s projevem na půdě OSN a setká se s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zároveň naznačil, že Izrael hodlá pokračovat ve výstavbě nových židovských osad a posilovat svou přítomnost na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Netanjahu uvedl, že uznání palestinského státu třemi západními zeměmi je „obrovskou odměnou terorismu“. „A mám pro vás ještě jeden vzkaz: to se nestane. Palestinský stát západně od řeky Jordán nevznikne,“ uvedl v prohlášení, z něhož citovala agentura Reuters.

Kanada, Austrálie a Velká Británie uznaly oficiálně Stát Palestinu

Premiér také naznačil, že Izrael hodlá pokračovat ve výstavbě nových židovských osad a posilovat svou přítomnost na okupovaném Západním břehu Jordánu. „Zdvojnásobili jsme počet židovských osad v Judeji a Samaří a budeme v tom pokračovat,“ dodal premiér s odkazem na biblický název pro oblasti Západního břehu, který běžně používají zejména nacionalističtí izraelští politici.

Netanjahu v neděli už dříve na jednání vlády řekl, že se k uznání Státu Palestina některými zeměmi vyjádří v příštích dnech ve svém projevu při všeobecné rozpravě na zasedání Valného shromáždění OSN a že vznik takového státního útvaru by ohrozil samu existenci Izraele.

Prázdná fráze, nebo cesta k příměří? Čeho dosáhne uznání Palestiny jako státu

Izraelské ministerstvo zahraničí v reakci na uznání palestinského státu třemi západními zeměmi uvedlo, že tento jednostranný krok jen destabilizuje blízkovýchodní region a maří vyhlídky na budoucí mírové řešení konfliktu.

„Izrael kategoricky odmítá jednostranné prohlášení Spojeného království a některých dalších zemí o uznání palestinského státu. Toto prohlášení nepodporuje mír, ba naopak - dále destabilizuje region a podkopává šance na dosažení mírového řešení v budoucnosti,“ uvedlo ministerstvo na svém účtu na síti X. „Izrael v žádném případě nepřijme žádný odtržený a smyšlený text, který by se mu snažil vnutit neubránitelné hranice,“ uvádí se rovněž v obsáhlém příspěvku.

Palestinská státnost musí být výsledkem jednání všech. Včetně Izraele, řekl Pavel

Austrálie, Británie a Kanada v neděli formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři těchto tří zemí. V prohlášení předsedové vlád zdůrazňují, že teroristické hnutí Hamás nesmí v budoucí správě Palestiny hrát žádnou roli. Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. Očekává se, že ještě dnes Stát Palestinu oficiálně uzná i Portugalsko.

