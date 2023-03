Netanjahu odvolal ministra obrany. Následně vyšly do ulic tisíce lidí

Proti reformě, která v případě schválení podle kritiků omezí demokracii v zemi, demonstrují v Izraeli již řadu týdnů desítky tisíc lidí.

Ministr obrany Galant, který je vysoce postaveným členem Netanjahuovy strany Likud, v sobotu uvedl, že prohlubující se vnitřní roztržka vyvolaná snahou reformu prosadit představuje bezprostřední hrozbu pro bezpečnost země. Reformní proces by podle něj měl být zhruba na měsíc pozastaven, aby byl prostor pro jednání s opozicí.

Podle agentury AP odvolání Galanta signalizuje premiérovo odhodlání v plánu pokračovat. Již příští týden by mohla být předložena ke schválení Knesetu klíčová část reformy, která má dát vládě kontrolu nad jmenováním soudců, uvedly agentury. Netanjahu a jeho spojenci mají v parlamentu 64 křesel ze 120.

Premiérova kancelář sdělila, že Netanjahu si v neděli Galanta pozval do kanceláře a řekl mu, že v něj ztratil důvěru a tudíž ho odvolává. Galant krátce poté na twitteru napsal, že „bezpečnost Izraele vždy byla a zůstane jeho životním posláním“.

Opoziční vůdce Jair Lapid v reakci prohlásil, že „izraelský premiér je hrozbou pro bezpečnost státu Izrael“. Vládu obvinil, že „ignoruje varování všech bezpečnostních představitelů“.

יואב גלנט @yoavgallant ביטחון מדינת ישראל תמיד היה ותמיד יישאר משימת חיי oblíbit odpovědět

Podle agentury AP se očekává, že Galanta ve funkci ministra obrany nahradí Avi Dichter, bývalý šéf tajné služby Šin Bet, který nyní působí jako ministr zemědělství. Dichter údajně zvažoval, že se připojí ke Galantově protestu, ale nakonec se v neděli postavil na stranu premiéra, napsala agentura AP.

V reakci na odvolání izraelského ministra obrany Joava Galanta v neděli vyšly v několika izraelských městech do ulic tisíce lidí. Protesty probíhají v Tel Avivu, Haifě, Beerševě i v Jeruzalémě, uvedl deník The Times of Israel. Podle listu Haarec se demonstranti v Jeruzalémě střetli s policií u rezidence premiéra Benjamina Netanjahua, kde se pokusili prolomit bezpečnostní zátarasy.

Organizátoři demonstrací v reakci na odvolání totiž vyzvali ke spontánnímu protestu před vojenským velitelstvím v Tel Avivu. Podle agentury Reuters mimo jiné tisíce lidí zablokovaly v Tel Avivu páteřní ajalonskou dálnici.