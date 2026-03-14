Netanjahu mi vyhrožuje, ale já nezemřu. Válka bude dlouhá, řekl šéf Hizballáhu

Autor: ,
  8:26
Šéf militantního libanonského hnutí Hizballáh Naím Kásim v pátečním večerním projevu pohrozil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že by se měl obávat o vlastní osud, a zdůraznil, že on sám se ničeho nebojí. Kásim zároveň uvedl, že jeho šíitské hnutí je připraveno na dlouhou válku. Šlo o druhé veřejné vyjádření šéfa Hizballáhu od začátku izraelsko-amerických úderů na Írán, píše libanonský deník L’Orient-Le Jour.

„Slyšel jsem, že mi Netanjahu vyhrožuje vraždou, aby mě zastrašil, ale já nezemřu předčasně a nebojím se ničeho,“ prohlásil Kásim během projevu u příležitosti Dne Jeruzaléma, který takzvaná „osa odporu“ každoročně slaví poslední pátek muslimského svátku ramadán. „Osa odporu“ je označení neformální aliance militantních a politických skupin, kterou vede Írán a která se staví proti Izraeli a proti americkému vlivu na Blízkém východě.

Naím Kásim
Izrael má podle Netanjahua plán pro další fázi války s Íránem (7. března 2026)
Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)
Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)
66 fotografií

Během projevu Kásim vyjádřil podporu Palestině a jejímu úplnému osvobození. Izraelsko-americkou agresi proti Íránu označil šéf Hizballáhu za „existenční hrozbu“.

Kásim zároveň uvedl, že hnutí je připraveno na dlouhou válku. „Připravili jsme se na dlouhou konfrontaci a oni budou na bojišti překvapeni,“ prohlásil. Dále dodal, že Hizballáh podle něj není příčinou této války. „Odpor je normální reakcí,“ řekl.

Projev šéfa Hizballáhu přichází v době, kdy Izrael intenzivně ostřeluje v Libanonu pozice Hizballáhu, který naopak útočí na Izrael. V pátek se šíitské hnutí přihlásilo k útoku na nově zřízenou izraelskou základnu Blat v jižním Libanonu.

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)
Tryzna v Teheránu (11. března 2026)
Následky „černého deště“ po útocích na Teherán (10. března 2026)
Billboard v Tel Avivu vyjadřující dík Donaldu Trumpovi (12. března 2026)
295 fotografií

Hnutí Hizballáh minulé pondělí vzdušnými údery zaútočilo na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území.

Od 2. března, kdy znovu začaly boje mezi Izraelem a Hizballáhem, izraelské údery zabily v Libanonu 773 lidí, včetně 103 dětí, a téměř 2000 dalších osob bylo zraněno, oznámilo dnes libanonské ministerstvo zdravotnictví. Své domovy muselo v šestimilionové zemi opustit na 800 000 lidí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Billie Eilish míří do filmu. Zpěvačka bude hvězdou adaptace slavného románu

Billie Eilish na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Americká zpěvačka a dvojnásobná držitelka ceny Oscar Billie Eilish se chystá na svou první velkou filmovou roli. Stane se hlavní hvězdou připravované filmové adaptace románu Pod skleněným zvonem od...

14. března 2026  8:44

Íránský uran přesuňte k nám, navrhnul Putin Trumpovi. Ten to odmítl

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války...

14. března 2026  8:31

Netanjahu mi vyhrožuje, ale já nezemřu. Válka bude dlouhá, řekl šéf Hizballáhu

Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)

Šéf militantního libanonského hnutí Hizballáh Naím Kásim v pátečním večerním projevu pohrozil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že by se měl obávat o vlastní osud, a zdůraznil, že on sám...

14. března 2026  8:26

Exploze v Amsterodamu poškodila židovskou školu. Cílený útok, říká primátorka

Nizozemská policie zasahovala proti protestující mládeži, která zapálila...

Exploze v Amsterodamu v noci na sobotu poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že...

14. března 2026  7:31,  aktualizováno  7:55

USA ochrání lodě v Hormuzském průlivu. Trump hrozí zničením ropné infrastruktury

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Spojené státy začnou velmi brzy podle amerického prezidenta Donalda Trumpa doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Oznámil rovněž, že jeho armáda zcela zničila...

14. března 2026  7:21

Doplatky za léky mají limit. Jak se dá zjistit, jestli jste ho už překročili?

ilustrační snímek

I za léky na předpis se v lékárně doplácí. Za kalendářní rok by však tyto doplatky neměly překročit určitou částku. U většiny lidí je to 5 000 korun, u některých je limit nižší. Jak to zjistíte a jak...

14. března 2026

Ložnici si musíme hýčkat. Podnikatelka boduje s lůžkovinami, které vydrží celý život

Česká podnikatelka a zakladatelka značky MARIELI Terezie Täubelová (17. února...

Spánek je základ zdraví, přesto ho lidé často podceňují. I proto se podnikatelka Terezie Täubelová rozhodla oživit byznys po babičce a do českých ložnic vrátit lůžkoviny, které vydrží celý život....

14. března 2026

Mladí mají pocit, že financím rozumějí. Ale patří k rizikovým skupinám, říká expertka

Premium
Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa

Investice, které slibují rychlé zbohatnutí, bývají často pastí. Proč na ně mladí lidé tak snadno naletí? A co by se o penězích měli naučit už na základní škole? Ředitelka vzdělávání v České bankovní...

14. března 2026

Metro jako druhý domov. Kyjevané se perou o místa na spaní v podzemce

Premium
Nouzové nocoviště ve stanici kyjevské podzemní dráhy. Stále sem chodí spát...

Zatímco svět sleduje rakety létající v Íránu, obyvatelé Kyjeva pořád chodí spát do podzemky. Žene je tam strach. Za čtyři roky, kdy celou zemí zmítají boje, se lidé přebývající v podzemce spřátelili...

14. března 2026

Dáš matiku u přijímaček za všechny body? Zkus velkou zkoušku nanečisto

Premium
ilustrační snímek

„Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu se nalézáte,“ zní jeden ze slavných Murphyho zákonů. Vězte, že úplně jinou dynamiku mají i minuty při řešení úloh doma v pokojíčku a u...

14. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Obří nárůst podvodníků zaskočil i policii, přes telefon oberou lidi o statisíce denně

Premium
ilustrační snímek

Je to obří nárůst podvodů, jaký policisté nepamatují. Od začátku roku obrali podvodníci, kteří se vydávají za existující bankéře, státní zástupce či samotné policisty, 340 lidí o 150 milionů korun. V...

14. března 2026

Trump varoval Machadovou před návratem domů kvůli obavám o její bezpečnost

Venezuelská opoziční vůdkyně Maria Corina Machado se setkala se svými příznivci...

Americký prezident Donald Trump doporučil venezuelské opoziční političce Maríi Corině Machadové, aby se zatím nevracela do Venezuely. Zdůvodnil to obavami o její bezpečnost, informoval ve čtvrtek...

13. března 2026  23:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.