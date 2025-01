Netanjahu odmítl zahájit příměří. Hamás stále nedodal jména rukojmích

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovoří na půdě OSN v New Yorku. (27. září 2024) | foto: Mike Segar, Reuters

Politické vedení země nařídilo izraelské armádě odložit naplňování dohody, řekl v krátkém televizním projevu Hagari. Armáda podle něj bude v Pásmu Gazy útočit, dokud Hamás nesplní svou povinnost předložit jmenný seznam.

Vojáci již provedli útoky v jižní a severní části Pásma Gazy. Podle agentury Reuters to hlásí tamní obyvatelé. V izraelských obcích v blízkosti se rozezněly varovné sirény.

Hamás po vyjádření Izraele potvrdil závazek dodržovat dohodu o příměří a uvedl, že zpoždění při zveřejňování jmen rukojmích, kteří mají být propuštěni v první fázi, bylo způsobeno „technickými důvody v terénu“.

Dohoda počítá se zastavením bojů mezi Izraelem a Hamásem, stažením izraelských vojsk z Pásma Gazy a s návratem rukojmích ke svým rodinám. Téměř stovka unesených bude podle dohody propuštěna výměnou za osvobození asi 2000 palestinských vězňů držených v izraelských věznicích.

Izraelská armáda v Pásmu Gazy našla ostatky svého vojáka, který zemřel v bojích v roce 2014. Podle agentury AP to oznámila armáda, a to jen několik málo hodin před předpokládaným propuštěním prvních rukojmích. Oron Šaul byl zabit při izraelské ofenzívě v Pásmu Gazy nazvané Ochranné ostří. O návrat jeho těla rodina i Izrael usilovaly více než deset let.

Nynější válka v Pásmu Gazy začala, když příslušníci Hamásu a dalších palestinských ozbrojených skupin 7. října 2023 zaútočili na jih Izraele. Přitom zabili na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších zhruba 250 lidí unesli do úzkého pobřežního pásma jako zajatce. Část z nich už je po smrti.

V zajetí je stále 98 lidí. V první fázi příměří, která má trvat 42 dnů, Hamás propustí 33 rukojmích. Zbylých 65 bude podle dohody propuštěno v dalších fázích. Izraelský premiér Netanjahu v sobotu varoval, že pokud jednání o druhé fázi dohody k ničemu nepovedou, Izrael boje v Gaze obnoví s ještě větší silou než dosud.