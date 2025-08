Netanjahu se přiklání k rozšíření války a obsazení Gazy, tvrdí stanice

„Musíme i nadále stát pohromadě a společně bojovat, abychom dosáhli všech našich válečných cílů: porážky nepřítele, propuštění rukojmích a ujištění, že Gaza již nebude představovat hrozbu pro Izrael,“ řekl Netanjahu na začátku pravidelného zasedání vlády.

Channel 12 se ve svém zpravodajství odvolává na vysoce postavené činitele Netanjahuovy vlády. Teroristické hnutí Hamás podle nich už nepropustí žádné zadržované rukojmí, pokud nebude donuceno k úplné kapitulaci. Izraelská média uvádí, že o věci vláda zřejmě rozhodne v úterý.

„Kostky jsou vrženy - směřujeme k úplné okupaci Pásma Gazy,“ citoval činitele blízkého izraelskému premiérovi zase zpravodajský server Ynet. Vojenské operace se podle něj rozšíří i do oblastí, kde jsou drženi rukojmí. Server The Times of Israel píše, že Netanjahu při rozhovorech s některými ministry použil termín „okupace pásma“, když hovořil o svých představách rozšíření ofenzivy.

Palestinské teroristické hnutí o víkendu zveřejnilo videa vyhladovělých izraelských rukojmích, čímž vzbudilo rozhořčení v Izraeli i ve světě. Nejvyšší izraelský generál Ejal Zamir v sobotu varoval, že pokud rukojmí nebudou propuštěni, boje neskončí.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Agentura AP podotýká, že Netanjahu je kvůli videím pod velkým tlakem. Tisíce Izraelců vyšlo do ulic, aby žádali uzavření míru s Hamásem a dosažení propuštění rukojmí.

Netanjahua v minulosti někteří jeho političtí oponenti i rodiny rukojmích kritizovali, že válku v Pásmu Gazu záměrně prodlužuje kvůli vlastnímu politickému přežití. Matka Matana Zangaukera, dalšího z rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, v sobotu obvinila izraelskou vládu z toho, že změnila cíle války v Gaze ze záchrany rukojmích na dobytí celého pásma.

Izraelská armáda má nyní podle The Times of Israel pod kontrolou zhruba 75 procent Pásma Gazy. Server podotýká, že není jasné, co by se v případě obsazení celého úzkého pobřežního pásu stalo s více než dvěma miliony civilistů, kteří zde žijí.

V Pásmu Gazy, kde žijí přes dva miliony Palestinců, od začátku války bylo zabito přes 60 800 lidí. Drtivá většina místních obyvatel musela opustit své domovy a přežívá v extrémně složitých podmínkách, za což Izrael čelí tvrdé mezinárodní kritice.