Válka s Íránem ještě nekončí. Změnili jsme tvář Blízkého východu, řekl Netanjahu

  22:35aktualizováno  22:43
Válka proti Íránu neskončila a Izrael bude nadále podnikat údery proti tamnímu režimu. Podle agentury AFP to v úterý v projevu řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izrael a Spojené státy útočí na Írán od 28. února. Podle Netanjahua Izrael změnil tvář Blízkého východu a posiluje bezpečnostní zóny kolem sebe. Izraelský premiér, kterého za několik měsíců čekají parlamentní volby, tvrdí, že Izrael vytváří regionální koalici proti íránské hrozbě.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13....

foto: Reuters

„Kampaň neskončila,“ řekl Netanjahu o válce s Íránem v momentě, kdy ze Spojených států amerického prezidenta Donalda Trumpa přichází náznaky ohledně dojednání zastavení bojů. „I nadále budeme útočit na teroristický režim,“ řekl o Íránu Netanjahu.

Podle izraelského premiéra se v současné válce, která začala na konci února, podařilo zničit významnou část íránské průmyslové kapacity pro výrobu balistických raket a jaderných zbraní. Tím se podle Netanjahua podařilo odrazit dvě existenční hrozby pro Izrael. Teherán popírá, že by v posledních letech usiloval o sestrojení jaderných pum.

Mezi úspěchy Netanjahu zmínil vytvoření bezpečnostních zón. Tím podle izraelských médií myslí oblasti v Libanonu, Sýrii a Pásmu Gazy, které obsadila izraelská armáda. „Bezpečnostní zóny kolem nás posílíme,“ uvedl Netanjahu.

Izraelský premiér řekl, že vytváří proti íránské hrozbě „novou alianci s významnými zeměmi v regionu“. O jaké státy se jedná, neuvedl. Některé okolní státy čelí od začátku války odvetným úderům z Íránu, který je obhajuje tím, že na území těchto zemí jsou vojenské základny používané pro údery proti Teheránu.

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
V teheránské nemocnici ošetřují dítě zraněné při americko-izraelském útoku. (28. března 2026)
Obyvatelé Teheránu se vzpamatovávají z americko-izraelských útoků. (28. března 2026)
Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
„Zůstali jsme věrní našemu poslání a změnili jsme tvář Blízkého východu,“ řekl Netanjahu o válkách, které Izrael vedl v posledních letech pod jeho vedením. Izraelský premiér, kterého čekají nelehké parlamentní volby nejpozději v říjnu, tvrdí, že jeho vládě se podařilo výrazně oslabit Írán a nejbližší íránské spojence, například hnutí Hizballáh a Hamás.

„Učinili jsme z Izraele regionální mocnost, a z některých hledisek, i světovou mocnost,“ uvedl izraelský premiér.

Končíme, říká naopak Trump

Americký prezident Donald Trump naproti tomu v úterý bez dalších podrobností řekl, že americké vojenské operace proti Íránu se blíží konci. Informuje o tom agentura Reuters. Spojené státy a Izrael od konce února podnikají útoky na Írán, které zažehly regionální válku.

„Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News. „A blíží se konec (války)“, dodal.

Že docházejí rakety? Írán už střílí málo, ale stačí mu to. Změna hry Ameriku bolí

Šéf Bílého domu se v uplynulých dnech pochvalně vyjadřoval i o jednáních s Íránem. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí v úterý však v televizi Al-Džazíra řekl, že obdržel zprávy od Trumpova zmocněnce Stevea Witkoffa. Nešlo však podle něho o jednání, nýbrž vyhrožování. „Vůbec nevěříme, že jednání s USA k něčemu povedou. Důvěra je na nule,“ cituje Arakčího agentura DPA.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio svým kolegům ze skupiny zemí G7 minulý týden řekl, že konec války s Íránem je otázkou týdnů, nikoliv měsíců.

Válka s Íránem ještě nekončí. Změnili jsme tvář Blízkého východu, řekl Netanjahu

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13....

Válka proti Íránu neskončila a Izrael bude nadále podnikat údery proti tamnímu režimu. Podle agentury AFP to v úterý v projevu řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izrael a Spojené státy útočí...

31. března 2026  22:35,  aktualizováno  22:43

