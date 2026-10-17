Proti demonstrantům v centru Bruselu použila dnes odpoledne policie slzný plyn a vodní děla. Podle agentury AFP bylo při střetech zapáleno několik aut a poničený byl i městský mobiliář či koloběžky. Policie zasáhla proti demonstraci také v Lutychu. Demonstranti mimo jiné kritizují předchozí zásah policistů proti lidem, kteří se zúčastnili odborářské demonstrace minulý týden.
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Italská odborová centrála CGIL uvedla, že jejího protestního shromáždění v Římě se zúčastnilo na 100 000 lidí. Protest byl poklidný. Odborový předák Maurizio Landini kritizoval vládu za nízké výdaje na pomoc chudším zaměstnancům a na veřejné služby a za podle něj nadměrný růst výdajů na zbrojení. Odbory jsou nespokojené i s návrhem rozpočtu na příští rok. Landini uvedl, že CGIL uspořádá 20. listopadu generální stávku.
Další demonstrace studentů a mladých lidí z periferií se uskutečnily v Miláně, Turíně či Bologni. Mladí demonstranti se střetli s policií v centru Milánu, nedaleko gotické katedrály. Policie proti nim použila slzný plyn.
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Na nárůst nákladů na bydlení a na živobytí a nedostatečné zvyšování mezd či důchodů poukazovali dnes demonstranti v Lisabonu. Pochod byl poklidný. V Lisabonu i dalších portugalských městech lidé pociťují především rychlý růst cen nemovitostí a nájmů, které se za posledních deset let skoro zdvojnásobily, uvedla agentura Reuters. V posledních měsících se pak v Portugalsku i výrazně zvýšila inflace. Ve velké míře za to může nárůst cen paliv, který souvisí s válkou proti Íránu.