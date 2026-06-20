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Nesnesitelné horko vyhnalo Indy z domovů. Stovky jich spí na plážích

Kamila Vargová
  4:00
Extrémní vedra sužují indickou Bombaj i další části státu Maháráštra. Opožděný příchod monzunových dešťů zhoršuje situaci natolik, že stovky lidí tráví noci na plážích u Arabského moře, kde hledají úlevu od nesnesitelného horka ve svých domovech.
Lidé spí na pláži Versova, aby unikli dusivému vedru uvnitř svých domovů,...

Lidé spí na pláži Versova, aby unikli dusivému vedru uvnitř svých domovů, zatímco v Bombaji v Indii přetrvává horké a vlhké počasí v důsledku opožděného příchodu monzunu. (19.6.2026) | foto: ČTK

Lidé spí na pláži Versova, aby unikli dusivému vedru uvnitř svých domovů,...
Lidé spí na pláži Versova, aby unikli dusivému vedru uvnitř svých domovů,...
Lidé spí na pláži Versova, aby unikli dusivému vedru uvnitř svých domovů,...
Lidé spí na pláži Versova, aby unikli dusivému vedru uvnitř svých domovů,...
7 fotografií

Obyvatele indického státu Maháráštra sužují přetrvávající vlny extrémních veder. Indický meteorologický úřad (IMD) proto vyhlásil žluté varování pro několik oblastí regionu včetně Bombaje. Situaci navíc komplikuje opožděný příchod každoročních monzunových dešťů, které obvykle přinášejí ochlazení.

Vysoké teploty v kombinaci s mimořádně vysokou vlhkostí vzduchu proměňují mnohé domovy v téměř neobyvatelné prostory. Nejhůře dopadá současné počasí na obyvatele chudinských čtvrtí, kteří často nemají přístup ke klimatizaci ani jiným možnostem ochlazení.

Stále více lidí proto hledá útočiště na pobřeží Arabského moře. Neobvyklý pohled se v těchto dnech naskýtá zejména na pláži Versova v Bombaji, kde po setmění nocují stovky obyvatel. Na písku rozkládají provizorní podložky, deky nebo plachty a snaží se alespoň na několik hodin uniknout nesnesitelnému horku.

Čtyřhodinová pauza jako nutnost. Vedra v Indii mění režim milionů lidí

Mořský vánek totiž představuje jednu z mála možností, jak se ochladit a dopřát si alespoň trochu kvalitního spánku. Zatímco uvnitř domů teploty a vlhkost zůstávají i po západu slunce velmi vysoké, pobřeží nabízí o něco snesitelnější podmínky.

Současná situace v Bombaji zároveň upozorňuje na narůstající dopady extrémních projevů počasí. Opožděný monzun a dlouhotrvající vedra narušují tradiční klimatické vzorce a nejcitelněji zasahují sociálně nejslabší vrstvy obyvatel. Současná vlna veder ukazuje zranitelnost hustě osídlených měst vůči extrémním klimatickým jevům.

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Nesnesitelné horko vyhnalo Indy z domovů. Stovky jich spí na plážích

Lidé spí na pláži Versova, aby unikli dusivému vedru uvnitř svých domovů,...

Extrémní vedra sužují indickou Bombaj i další části státu Maháráštra. Opožděný příchod monzunových dešťů zhoršuje situaci natolik, že stovky lidí tráví noci na plážích u Arabského moře, kde hledají...

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