„Dožít se 150 je realistické." Čína usilovně hledá pro své vůdce pilulku nesmrtelnosti

Znovu v módě. Fu, Lu a Šou, čínští bohové štěstí, prosperity a dlouhověkosti.

Ladislav Kryzánek
  20:00
Přechytračit smrt a získat více času, přejí si dnešní diktátoři. O to stejné se snažili i jejich předchůdci. Způsoby, jak toho dosáhnout, byly a jsou často bizarní. V Číně se nyní snaží prodloužit svému vůdci život vědecky.

Takhle nějak by klidně mohla začínat nová klasická bondovka. Nešlo ale o fantazírování ulítlého scenáristy. To jen mikrofony letos v září na slavnostní přehlídce v Pekingu zachytily soukromou výměnu názorů mezi dvěma z nejmocnějších mužů tohoto světa.

„S rozvojem biotechnologií lze lidské orgány neustále transplantovat a lidé mohou být stále mladší a mladší, a dokonce dosáhnout nesmrtelnosti,“ řekl ruský vůdce Vladimir Putin čínskému vládci Si Ťin-pchingovi tónem napůl konspiračním.

Mystický sien-tan měl tomu, kdo ho požil, propůjčit nesmrtelnost. Různé verze lektvaru ovšem obsahovaly toxické směsi a mnohdy způsobily pravý opak – několik císařů po podání pilulky zemřelo.

„Dožít se 150 je realistické." Čína usilovně hledá pro své vůdce pilulku nesmrtelnosti

Znovu v módě. Fu, Lu a Šou, čínští bohové štěstí, prosperity a dlouhověkosti.

