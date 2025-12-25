„Dožít se 150 je realistické.“ Čína usilovně hledá pro své vůdce pilulku nesmrtelnosti

Takhle nějak by klidně mohla začínat nová klasická bondovka. Nešlo ale o fantazírování ulítlého scenáristy. To jen mikrofony letos v září na slavnostní přehlídce v Pekingu zachytily soukromou výměnu názorů mezi dvěma z nejmocnějších mužů tohoto světa.
„S rozvojem biotechnologií lze lidské orgány neustále transplantovat a lidé mohou být stále mladší a mladší, a dokonce dosáhnout nesmrtelnosti,“ řekl ruský vůdce Vladimir Putin čínskému vládci Si Ťin-pchingovi tónem napůl konspiračním.
Mystický sien-tan měl tomu, kdo ho požil, propůjčit nesmrtelnost. Různé verze lektvaru ovšem obsahovaly toxické směsi a mnohdy způsobily pravý opak – několik císařů po podání pilulky zemřelo.