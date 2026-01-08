Neslouží našim zájmům, řekl Trump a vyhnal z USA desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy neslouží americkým zájmům. Oznámil to Bílý dům na sociální síti X. Jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN.

Prezident Donald Trump odchází z pódia po setkání s republikánskými zákonodárci Sněmovny reprezentantů ve Washingtonu. (6. prosince 2026) | foto: AP

Agentura AFP napsala, že zásadní je chystané americké odstoupení od Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), která položila základ pro celosvětová jednání o klimatických změnách a opatřeních proti nim.

Trumpův příkaz se podle agentury AP týká především úřadů, komisí a poradních panelů, jež se zaměřují na klima a další otázky, které podle Trumpovy administrativy slouží podpoře diverzity a „uvědomělých“ iniciativ. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že podle současné vlády jsou tyto instituce „zbytečné, špatně řízené, nehospodárné, ovládané zájmy těch, kteří se snaží prosazovat vlastní agendu, jež je v rozporu s tou naší“. Mohou být také ohrožením pro americkou národní suverenitu, svobodu a celkovou prosperitu, uvedl Washington.

AFP připomíná, že Trump plně podporuje využívání fosilních paliv a pohrdá vědeckým konsensem ohledně toho, že lidská aktivita vede k oteplování planety. Označuje to za podvod. UNFCCC byla schválena v roce 1992 a americký Senát ji za vlády někdejšího amerického prezidenta George Bushe staršího schválil o rok později. AFP podotýká, že panují právní nejasnosti ohledně možnosti prezidenta vypovídat smlouvy, kterým dal zelenou Senát.

Trump se pustil do spojenců v NATO, zkritizoval Norsko kvůli Nobelovce

Spojené státy po návratu Trumpa do Bílého domu před necelým rokem odstoupily od pařížské úmluvy o změně klimatu. Stejně tak Trump učinil už během svého prvního funkčního období v letech 2017-2021, následující administrativa Joea Bidena se ale k dohodě připojila. Odchod Spojených států od UNFCCC může znamenat další právní nejistotu ohledně případných snah Washingtonu se k pařížské klimatické dohodě znovu připojit.

Trump také nařídil, aby Spojené státy odešly z Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), což je vědecký orgán posuzující poznatky týkající se klimatu a jeho změn.

Trumpovo nařízení kritizoval například demokratický kalifornský guvernér Gavin Newsom, který je považován za pravděpodobného prezidentského kandidáta ve volbách v roce 2028. „Náš bezhlavý prezident se vzdává vedoucí role Ameriky na světové scéně a oslabuje naši schopnost konkurovat v ekonomice budoucnosti,“ uvedl v prohlášení. Dodal, že toho využívá Čína.

Trump chce Grónsko koupit, vojenskou invazi teď neplánuje, řekl Rubio

USA opustí rovněž Populační fond OSN, který se zasazuje o sexuální a reprodukční zdraví a který byl dlouhodobě americkým republikánům i samotnému Trumpovi trnem v oku. Obviňují ho například z toho, že se podílel na „vynucených potratech v Číně“.

Trumpova administrativa už dříve zastavila podporu například Světové zdravotnické organizaci (WHO), Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) nebo Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). AP píše, že Washington si vybírá, které projekty a agentury podle něj odpovídají Trumpovu programu.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

