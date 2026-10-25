Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, řekla Le Penová

„Stát, který si představujeme, nebude ‚státem RN‘; bude to spíše společné úsilí – sice vlastenecké, ale nikoli stranické,“ prohlásila kandidátka RN.Favoritka předvolebních průzkumů slíbila vládu národní jednoty, která bude pluralitní a v jejímž čele stane Jordan Bardella.
Jedenatřicetiletého muže si Národní sdružení v sobotu znovu zvolilo do svého čela.
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Le Penová pluje na vítězné vlně. Kritika násilí na školách jí přihrála cenné body
Staronový předseda strany a chráněnec Le Penové čelí kvůli textům z doby svého raného mládí obvinění z antisemitismu. Jeho projev, který vystoupení Le Penové předcházel, na tribunách několik osob narušilo; dotyční byli z budovy násilně vyvedeni. Podle webu deníku Le Figaro mezi nimi byli i členové Svazu židovských studentů Francie (UEJF).
První kolo prezidentských voleb Francii čeká příští rok 18. dubna. Současný prezident Emmanuel Macron, který Le Penovou v dubnu 2022 ve druhém kole porazil, už nemůže znovu kandidovat.