Nepomohla ani petice „Iveto, neodcházej“. Radičová v politice končí

Vláda Radičové padla na podzim poté, co premiérka spojila hlasování o posílení záchranného fondu eurozóny s hlasováním o důvěře vládě. Takzvaný euroval nepodpořila vládní Svoboda a Solidarita. Návrh prošel až při dalším hlasování díky podpoře opozičního Směru, který na to přistoupil výměnou za vypsání předčasných parlamentních voleb.

Radičová ve čtvrtek od iniciátorů petice "Iveto, neodcházej!" dostala i velkou kytici růží. "Děkuji za důvěru, ale toto není skutečná petice, máme na úřadu vlády několik petic a tisíce dopisů, ale i tak platí věta, že i já mám odpovědnost za pád vlády a za vyslovení nedůvěry, a proto tuto odpovědnost ponesu," řekla Radičová (více čtěte na SME.sk).

Radičová odchází i ze strany

Jak uvedla Radičová pro středeční MF DNES, opouští nejen všechny politické funkce ale vzdává se členství v SDKÚ-DS. "Já odcházím z politiky. A promiňte, odejít z politiky a zůstat v politické straně je dost contradictio in adjecto (latinský výraz pro rozporuplnost - pozn. red.)," vysvětluje.

"Moje momentální rozhodnutí je zcela jasné. Dost mám politiky. Dost. Plné zuby. Nevěřím momentálně v to, že bych dokázala na politické scéně pohnout s některými tématy. Tuto víru nyní opravdu nemám," uvedla dosluhující premiérka.

Odcházející premiérka zdůraznila, že se pokusila do politiky vnést kultivovanost a slušnost. "Kvůli aroganci a vulgárnosti si myslím, že je to společnost, do níž nepatřím," dodala s tím, že spory a konflikty očekávala, neboť jsou v politice normální, ale jde podle ní o to, jakým způsobem se spory vedou.

Za špinavou a nechutnou přitom považuje i podobu nynější předvolební kampaně. "Nevím, zda potřebujeme klesnout na úplné dno, aby se to stalo skutečnou výzvou a vzpourou proti tomu, že toto už je za hranicí," konstatovala Radičová a dodala, že takovou očistu možná Slováci potřebují.

Co je cílem protestů? Vždyť ani neví, kdo je premiér...

Nesouhlasí však ani s formou protestů nespokojených občanů: "Tyto protesty jsou bez jakéhokoli pozitivního náboje. Nemohu konstatovat nic jiného. Požadavky organizátorů nejsou z říše reality. Dostala jsem dopis a protestující mě v něm žádají, abych podala demisi. Nevím ale jak! To je, jak vy v Čechách říkáte, mimo mísu. Já bych jim ráda vyšla vstříc, ale nevím v čem. ... Nezpochybňuji dobrou vůli, ale to nestačí," popisuje.

"Nemluvě o tom, že když tu byli před úřadem vlády, tak zranili policistu, zapálili letáky, rozbili bránu. Měli šibenici s oběšeným politikem. (...) Dav skandoval 'Robo, pojď ven'. Oni ani nevěděli, kdo je premiér. Ta vůle a nastavenost je pozitivní, ale opravdu nejsou připraveni definovat, co je jejich cílem," uvedla Radičová.

Slováci si nový parlament vyberou v sobotu. Volební místnosti se otevřou v sedm hodin ráno a voliči budou moci vybírat až do desáté večerní. Výsledky se předpokládají někdy po půlnoci.