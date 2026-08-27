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Zachránil mě mangovník, vše to odneslo. Přeživší v Nepálu popisují boj o život

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  11:31
Truchlící dívka po bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem (27....

Truchlící dívka po bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem (27. srpna 2026) | foto: ČTK

Odklízení sutin a bahna po bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a...
Oblast katastrofického sesuvu a povodně na hranici mezi Nepálem a Čínou (27....
Lidé pozorují následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)
Oblast katastrofického sesuvu a povodně na hranici mezi Nepálem a Čínou (27....
46 fotografií
Obří vlna vody, bahna a kamení, která se zřítila do řek na nepálsko-tibetské hranici, ničila vesnice a zabila nejméně stovky lidí. Mnoho dalších se stále pohřešuje. Někteří přežili jen díky rychlému útěku nebo náhodě. Jiní během několika minut přišli o své blízké i domovy. Přeživší popisují minuty, kdy jim před očima mizelo všechno, co měli.

Pro čtyřiadvacetiletého dělníka Bibeka Kumala začal osudný den běžnou prací. V okrese Bidur kopal jámu na záchod, když uslyšel podivné syčení. V tu chvíli na něj další dělníci řvali, ať vezme nohy na ramena. On se sotva stihl vyškrábat ven, než ho smetl proud.

„Začal jsem utíkat. Pak se přihnala hradba vody s rachotem, jako by to bylo zemětřesení,“ popsal Kumal pro agenturu Reuters ze svého lůžka v káthmándském traumatologickém centru. Proud ho unášel bahnem a troskami, dokud se mu nepodařilo zachytit ve větvích.

Odklízení sutin a bahna po bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem (27. srpna 2026)
Truchlící dívka po bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem (27. srpna 2026)
Oblast katastrofického sesuvu a povodně na hranici mezi Nepálem a Čínou (27. srpna 2026)
Lidé pozorují následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)
Oblast katastrofického sesuvu a povodně na hranici mezi Nepálem a Čínou (27. srpna 2026)
46 fotografií

„Naštěstí jsem uvízl na mangovníku. Kdyby tam ten strom nebyl, proud by mě semlel a já byl mrtvý, dodal s tím, že přímo ze stromu sledoval, jak dům, u kterého před chvílí pracoval, jednoduše mizí pod hladinou. Následně jej vysvobodila policie.

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

V mnoha případech ale snaha o záchranu před masou valícího se bláta selhala. Osmašedesátiletý Keshav Prasad Baral vzpomíná, jak se obrovská vlna valila přímo na ně a s každou sekundou rostla.

„Když jsem viděl, jak nám to vniklo do domu, snažil jsem se chytit manželku za ruku a odvést ji na terasu. Bahno ji ale smetlo,“ uvedl pro The Sydney Morning Herald. „O čtyři nebo pět hodin později mě přiletěla zachránit helikoptéra. Moje žena je pořád někde pod tím bahnem. Je pryč.“

I další přeživší, Kalpana Mallaová, přišla přímo před očima o své nejbližší. Její rodiče, sestra i sestry děti neměli podle jejích slov žádnou šanci na útěk. Kalpanu samotnou zachránil její syn Sugam, který ji v poslední chvíli vytáhl za ruku na střechu domu. Její sestra, které těsně předtím svěřila svůj mobilní telefon, aby mohla zavolat pomoc, je podle Sugama nezvěstná a zřejmě také zemřela.

Těm, kteří unikli smrti, se celý svět zbořil. Žena jménem Deepika, jejíž vesnici Vidhur živel zasáhl v době, kdy na dvoře myla nádobí, zachránila sebe i rodinu včasným útěkem na terasu. Z jejího domu ale zůstaly jen zdi, přízemí je úplně zanesené bahnem.

Ve zpustošeném Nepálu mohou být desítky Čechů, varují cestovní kanceláře

Nemáme se ani z čeho napít. Podívejte, tam stál džbán s pitnou vodou,“ ukázala stanici NDTV na místo na dvoře, kde nyní leží jen nepropustná vrstva bláta.

Nepál dosud eviduje 270 mrtvých. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných lidí, mezi nimi jsou občané více než 30 zemí.

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Témata: Čína, Nepál

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