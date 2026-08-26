Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Povodeň a sesuvy půdy si v Nepálu vyžádaly životy nejméně 95 lidí, zatímco Čína hlásí nejméně tři mrtvé. Na obou stranách hranice jsou stovky pohřešovaných a obě země se obávají nárůstu počtu obětí.
Satelitní snímky oblasti od společnosti Planet Labs pořízené před a po katastrofě, které prozkoumala agentura Reuters, ukazují, že zelené svahy hor jsou nyní pohřbeny pod troskami a půdou.
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„Potvrdilo se, že událost odstartovalo zřícení velkého kusu ledovce, který sebou pravděpodobně strhl i značné množství hornin a hlíny,“ řekl geolog Vikram Gupta.
Další geolog Dan Shugar uvedl, že snímky zřejmě ukazují, že v průběhu 24 hodin před neštěstím roztálo velké množství sněhu. „Některé ledovce v údolí byly včera (v úterý) pokryté sněhem a dnes jsou převážně holé. Jinými slovy bylo pravděpodobně teplo,“ dodal.
Sněhem pokryté hory v Nepálu ztratily kvůli globálnímu oteplování za něco málo přes 30 let téměř třetinu svého ledu, uvedla v roce 2023 OSN.
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„Z dnešních ranních satelitních snímků od Planet Labs jsem vyčetl, že se spodní část ledovce odlomila ve výšce asi 5200 metrů a zřítila se na dno údolí asi 1200 metrů níže,“ řekl Shugar.
Mezinárodní centrum pro integrovaný rozvoj horských oblastí uvedlo, že zřícení ledovce zřejmě vyvolalo prudký nárůst průtoku řek Sun Kosi a Tríšuli, což ničivé povodně spustilo.