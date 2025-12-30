Nepál ruší program sbírání odpadu na Everestu. Horolezci ho zneužívali

Autor:
  8:42
Nepál ruší program sběru odpadků z Mount Everestu. Podle úřadů selhal. Nepomáhala ani finanční motivace. Horolezcům, kteří přinesli z nejvyšší hory světa zpět alespoň osm kilogramů odpadu, vraceli povinnou zálohu. Jenže ti, aby ušetřili námahu, sbírali smetí jen v dolních patrech hory. Nahoře vše zůstalo při starém.
Fotogalerie3

Odpadky na Mount Everestu | foto: Profimedia.cz

Horolezci museli povinně zaplatit zálohu 4 tisíce amerických dolarů, kterou dostali zpět, pokud z hory přinesli alespoň osm kilogramů odpadků, píše BBC.

Úřady doufaly, že tímto krokem se začne řešit problém hromadění odpadu na nejvyšším vrcholu – odhaduje se, že ho je tam asi 50 tun. Ale po 11 letech trvání programu se zjistilo, že nepřináší hmatatelný výsledek.

Podle tamního šéfa cestovního ruchu problém s odpadky nezmizel, ale samotný způsob vybírání záloh se stal „administrativní zátěží“.

BBC uvádí, že podle úředníků horolezci většinu záloh zpět dostali. Úřady ale selhání viděly v tom, že přinesené odpadky byly z nižších táborů, nikoliv z výše položených, kde byl problém nejhorší.

„Z vyšších táborů lidé obvykle přinášeli pouze kyslíkové lahve,“ popsal šéf kontrolního výboru pro znečištění Everestu.

VIDEO: Everest zaplavily tuny odpadků, šerpové je nezvládají uklízet

„Další věci jako stany, plechovky, krabice s baleným jídlem a pitím na místě většinou zůstávají,“ dodal s tím, že horolezec v průměru vyprodukuje až 12 kilogramů odpadu na hoře, kde spolu s aklimatizací a samotným lezením stráví asi šest týdnů.

Nepál připravuje úpravu pravidla. Poplatek ve stejné výši bude nejspíš nevratný a bude použit na zřízení kontrolního stanoviště a vytvoření fondu pro umožnění úklidových a monitorovacích prací.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

V kolejišti u pražského hlavního nádraží ležel mrtvý cizinec, nález omezil vlaky

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Nález mrtvého muže v kolejišti ochromil v úterý ráno provoz vlaků v Praze z hlavního nádraží směrem na Smíchov a do Vršovic. Mrtvým je mladý cizinec. Provoz byl po 8. hodině částečně obnoven....

30. prosince 2025  8:23,  aktualizováno  9:11

VIDEA ROKU: Nářek restauratérky u soudu s Rubešem nebo Novotný do basy

Soud začal řešit spor mezi majitelkou restaurace Yvettou P. a videoblogerem...

Také v roce 2025 zaujala čtenáře a diváky videa spojená s případy ze soudních síní. Záběry, které si lidé pouštěli nejčastěji, však –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ možná překvapivě...

30. prosince 2025  9:05

Českem se v noci prohnala studená fronta, aspoň chvíli sněžilo

Pracovnice technických služeb ve Zbýšově u Brna sype sůl na chodník (30....

V noci na úterý přes území Česka přešla od severu studená fronta, která přinesla na většinu míst aspoň na chvíli sněžení nebo sněhové přeháňky. Komplikace přinesl v Krkonoších i na jihu Moravy. Český...

30. prosince 2025  9:03

Při střetu dvou vozů u Trutnova se zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti

ilustrační snímek

Při srážce dvou osobních aut u Trutnova na silnici I/14 se v pondělí večer zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti. Záchranáři pacienty převezli do nemocnic. Dva zraněné museli hasiči z vraků vyprostit...

30. prosince 2025  8:48

Nepál ruší program sbírání odpadu na Everestu. Horolezci ho zneužívali

Odpadky na Mount Everestu

Nepál ruší program sběru odpadků z Mount Everestu. Podle úřadů selhal. Nepomáhala ani finanční motivace. Horolezcům, kteří přinesli z nejvyšší hory světa zpět alespoň osm kilogramů odpadu, vraceli...

30. prosince 2025  8:42

Bez podpory USA nemůže Ukrajina zvítězit. Putinovi nevěřím, řekl Zelenskyj

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Bez podpory Spojených států nemůže Ukrajina ve válce s Ruskem zvítězit, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který v noci na úterý středoevropského času odvysílala americká...

30. prosince 2025  7:28

Lavrov: Západ musí pochopit, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku...

Západ musí pochopit, že zatímco pokračují jednání o možném urovnání konfliktu na Ukrajině, Rusko má na bojišti strategickou iniciativu. V pondělí pozdě večer to v rozhovoru s ruskou státní agenturou...

30. prosince 2025

Čína nacvičuje vojenskou blokádu Tchaj-wanu. Nasadila útočné lodě i bombardéry

Záběry čínské státní televize z vojenského cvičení, které Čína uspořádala v...

Čína pokračuje druhým dnem v rozsáhlém vojenském cvičení v okolí Tchaj-wanu, které má simulovat blokádu tchajwanských přístavů a podle Pekingu vyslat ostrovu důrazné varování. Tchajwanský prezident...

30. prosince 2025  6:46

Změna času 2026: kdy si přispíte a kdy přetáčení ručiček konečně skončí

Zimní a letní čas stále mění asi osmdesát zemí světa

Změna času nás čeká i v roce 2026. Střídání letního a zimního času navzdory nadějím a plánům EU nekončí, ručičky manuálních hodin přetočíme v roce 2026 opět dvakrát, v březnu a v říjnu.

30. prosince 2025

Rok 2026 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

Přijímací zkoušky na střední školu.

Zatímco v podzimní části školního roku 2025/2026 se řeší hlavně termín podzimních a vánočních prázdnin, v té jarní čekají školáky a studenty zásadní zkoušky. V lednu začínají zápisy do základních...

30. prosince 2025

Silvestr v duchu slaného těsta: Recepty na větrníky a šneky, které zahřejí i zasytí

Ve spolupráci
Cibuloví šneci s receptem od Dr.Oetker

Nic nevytvoří takovou atmosféru pohody a štěstí jako vůně čerstvě upečeného slaného pečiva. Když se venku ochladí a uvnitř se chystá bujará oslava konce roku, potřebujeme pohoštění, které nejen...

30. prosince 2025

Firmy bez kontroly. Vláda nám podrazila nohy a zadělala na problémy, říká auditor

První viceprezident komory auditorů Milan Bláha.

Auditoři jsou po celé Evropě v hledáčku soukromého kapitálu, který je skupuje a slučuje. Soukromý kapitál investuje do stovek různých společností. „Najednou auditor zjistí, že audituje sám sebe,“...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.