Horolezci museli povinně zaplatit zálohu 4 tisíce amerických dolarů, kterou dostali zpět, pokud z hory přinesli alespoň osm kilogramů odpadků, píše BBC.
Úřady doufaly, že tímto krokem se začne řešit problém hromadění odpadu na nejvyšším vrcholu – odhaduje se, že ho je tam asi 50 tun. Ale po 11 letech trvání programu se zjistilo, že nepřináší hmatatelný výsledek.
Podle tamního šéfa cestovního ruchu problém s odpadky nezmizel, ale samotný způsob vybírání záloh se stal „administrativní zátěží“.
BBC uvádí, že podle úředníků horolezci většinu záloh zpět dostali. Úřady ale selhání viděly v tom, že přinesené odpadky byly z nižších táborů, nikoliv z výše položených, kde byl problém nejhorší.
„Z vyšších táborů lidé obvykle přinášeli pouze kyslíkové lahve,“ popsal šéf kontrolního výboru pro znečištění Everestu.
„Další věci jako stany, plechovky, krabice s baleným jídlem a pitím na místě většinou zůstávají,“ dodal s tím, že horolezec v průměru vyprodukuje až 12 kilogramů odpadu na hoře, kde spolu s aklimatizací a samotným lezením stráví asi šest týdnů.
Nepál připravuje úpravu pravidla. Poplatek ve stejné výši bude nejspíš nevratný a bude použit na zřízení kontrolního stanoviště a vytvoření fondu pro umožnění úklidových a monitorovacích prací.