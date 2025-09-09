Hořící domy politiků, 19 mrtvých. Protesty po zákazu sítí v Nepálu smetly premiéra

Třiasedmdesátiletý politik v rezignačním dopise uvedl, že ve funkci skončil k úternímu dni s ohledem na nepříznivou situaci v 30milionové zemi. Chce tím podle svých slov umožnit politické řešení krize.
Nepálská vláda v úterý zrušila své rozhodnutí z minulého týdne zablokovat více než dvě desítky sociálních sítí v zemi. Učinila tak jen den poté, co si masové demonstrace převážně mladých lidí proti tomuto zákazu a korupci ve vládě vyžádaly 19 mrtvých a stovky zraněných. Krok vlády ale ke klidu v 30milionové zemi nevedl, protože demonstranti v Káthmándú zapálili domy některých politických lídrů, včetně ministrů.
„Odvolali jsme uzavření sociálních médií. Už fungují,“ řekl agentuře Reuters ministr komunikací a informačních technologií Prithvi Subba Gurung. Agentura současně ověřila, že všechny dotčené aplikace byly ráno v Nepálu dostupné.
Zákaz vycházení
Úřady rovněž zavedly časově neomezený zákaz vycházení v oblasti Káthmándú s cílem zabránit dalším násilným protestům. K tomuto kroku přistoupily poté, co demonstranti vyzvali k účasti na kondolenčních shromážděních k uctění památky obětí pondělních protestů.
Navzdory tomu ale dnes znovu vyšly do ulic davy lidí a navíc vzplály domovy předních politiků, včetně domu prezidenta, šéfa největší politické strany či ministra vnitra nebo také soukromé školy vlastněné ministryní zahraničí.
Premiér Khadka Prasád Oli ještě předtím prohlásil, že je zarmoucen případy násilí v důsledku „infiltrací z různých sobeckých center“. Dodal, že vláda vyplatí rodinám mrtvých odškodné a zajistí bezplatné ošetření zraněných osob. „Bude zřízena vyšetřovací komise, která do 15 dnů zjistí příčiny, vyhodnotí ztráty a navrhne opatření, aby se podobné incidenty v budoucnu neopakovaly,“ uvedl premiér v prohlášení.
Nepálská policie v pondělí podle médií použila slzný plyn a gumové projektily, aby rozehnala dav několika tisíc lidí, kteří se pokusili vniknout do parlamentu v Káthmándú. Agentura AFP s odkazem na média uvedla, že policisté do davu stříleli také ostrými náboji.
Demonstrace generace Z
Protesty, které se rozšířily i do dalších nepálských měst, organizátoři nazvali „demonstracemi generace Z“. Odrážejí podle nich všeobecnou frustraci mladých lidí z nedostatečných opatření vlády v boji proti korupci a na podporu ekonomických příležitostí. „Jsem zde, abych protestoval proti masivní korupci v naší zemi,“ řekl v úterý jeden ze studentů, podle něhož je situace tak špatná, že mladí často jako jedinou cestu vidí odchod ze země.
Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X, které se nezaregistrovaly u místních úřadů. Vláda tvrdí, že se povinnou registrací snaží bojovat proti zneužívání těchto platforem a že uživatelé sociálních médií s falešnými identitami šíří nenávistné projevy a falešné zprávy.
Kritici těchto opatření zase tvrdí, že vláda používá autoritářské praktiky. Právě na sociálních sítích se v týdnech před zákazem šířila kampaň kritizující údajnou korupci a okázalý životní styl dětí politiků.