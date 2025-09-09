Hořící domy politiků, 19 mrtvých. Protesty po zákazu sítí v Nepálu smetly premiéra

  11:57
Nepálský premiér Khadka Prasád Oli v úterý rezignoval. Předcházely tomu protivládní protesty proti zablokování více než dvou desítek sociálních sítí, které si v pondělí vyžádaly 19 životů a stovky zraněných. Nepálská vláda s blokováním sociálních sítí přestala, ale situaci to neuklidnilo.

Třiasedmdesátiletý politik v rezignačním dopise uvedl, že ve funkci skončil k úternímu dni s ohledem na nepříznivou situaci v 30milionové zemi. Chce tím podle svých slov umožnit politické řešení krize.

Nepálská vláda v úterý zrušila své rozhodnutí z minulého týdne zablokovat více než dvě desítky sociálních sítí v zemi. Učinila tak jen den poté, co si masové demonstrace převážně mladých lidí proti tomuto zákazu a korupci ve vládě vyžádaly 19 mrtvých a stovky zraněných. Krok vlády ale ke klidu v 30milionové zemi nevedl, protože demonstranti v Káthmándú zapálili domy některých politických lídrů, včetně ministrů.

Demonstrace proti pondělnímu zabití 19 lidí během protikorupčních protestů v nepálském Káthmándú. (9. září 2025)
Premiér Nepálu Khadka Prasád Oli, který k 9. září 2025 rezignoval. (15. července 2024)
Demonstrace proti pondělnímu zabití 19 lidí během protikorupčních protestů v nepálském Káthmándú. (9. září 2025)
Vojáci hlídkují na ulici během protestů proti zákazu sociálních médií a korupci v nepálském Káthmándú. (9. září 2025)


„Odvolali jsme uzavření sociálních médií. Už fungují,“ řekl agentuře Reuters ministr komunikací a informačních technologií Prithvi Subba Gurung. Agentura současně ověřila, že všechny dotčené aplikace byly ráno v Nepálu dostupné.

Zákaz vycházení

Úřady rovněž zavedly časově neomezený zákaz vycházení v oblasti Káthmándú s cílem zabránit dalším násilným protestům. K tomuto kroku přistoupily poté, co demonstranti vyzvali k účasti na kondolenčních shromážděních k uctění památky obětí pondělních protestů.

Navzdory tomu ale dnes znovu vyšly do ulic davy lidí a navíc vzplály domovy předních politiků, včetně domu prezidenta, šéfa největší politické strany či ministra vnitra nebo také soukromé školy vlastněné ministryní zahraničí.

Konec volné turistiky v Nepálu. Turisté si musejí zaplatit průvodce

Premiér Khadka Prasád Oli ještě předtím prohlásil, že je zarmoucen případy násilí v důsledku „infiltrací z různých sobeckých center“. Dodal, že vláda vyplatí rodinám mrtvých odškodné a zajistí bezplatné ošetření zraněných osob. „Bude zřízena vyšetřovací komise, která do 15 dnů zjistí příčiny, vyhodnotí ztráty a navrhne opatření, aby se podobné incidenty v budoucnu neopakovaly,“ uvedl premiér v prohlášení.

Nepálská policie v pondělí podle médií použila slzný plyn a gumové projektily, aby rozehnala dav několika tisíc lidí, kteří se pokusili vniknout do parlamentu v Káthmándú. Agentura AFP s odkazem na média uvedla, že policisté do davu stříleli také ostrými náboji.

Demonstrace generace Z

Protesty, které se rozšířily i do dalších nepálských měst, organizátoři nazvali „demonstracemi generace Z“. Odrážejí podle nich všeobecnou frustraci mladých lidí z nedostatečných opatření vlády v boji proti korupci a na podporu ekonomických příležitostí. „Jsem zde, abych protestoval proti masivní korupci v naší zemi,“ řekl v úterý jeden ze studentů, podle něhož je situace tak špatná, že mladí často jako jedinou cestu vidí odchod ze země.

Nepálský „Everestman“ se na nejvyšší vrchol dostal už po 31., překonal sám sebe

Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X, které se nezaregistrovaly u místních úřadů. Vláda tvrdí, že se povinnou registrací snaží bojovat proti zneužívání těchto platforem a že uživatelé sociálních médií s falešnými identitami šíří nenávistné projevy a falešné zprávy.

Kritici těchto opatření zase tvrdí, že vláda používá autoritářské praktiky. Právě na sociálních sítích se v týdnech před zákazem šířila kampaň kritizující údajnou korupci a okázalý životní styl dětí politiků.

