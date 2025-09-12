Masové protesty v Nepálu mají už 51 obětí. Z věznic uprchly tisíce vězňů

Mluvčí uvedl, že mezi mrtvými je 21 demonstrantů a tři policisté. Sdělil také, že nepokojů využilo na 13 500 vězňů k útěku z vězení. Dopadnout se jich zatím podařilo zhruba 1000.
Rozbuškou masových demonstrací ze začátku tohoto týdne, při nichž protestující dokonce zapálili budovu parlamentu i domy některých předních politiků, bylo rozhodnutí nepálské vlády z minulého týdne zablokovat přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X. Kabinet to zdůvodnil tím, že se nezaregistrovaly u místních úřadů, a uživatelé s falešnými identitami na nich pak šířili nenávistné projevy a falešné zprávy.
V Nepálu hořel parlament, politiky evakuovaly helikoptéry. Premiéra smetl zákaz sítí
Podle kritiků, kteří politickým elitám vyčítali také korupci, ale vláda použila autoritářské praktiky a chtěla je umlčet. Právě na sociálních sítích se totiž v týdnech před zákazem šířila kampaň kritizující údajnou korupci politických elit a okázalý životní styl dětí politiků.
Kvůli vyhrocené situaci, kterou neuklidnilo ani obnovení přístupu k sociálním sítím, v úterý rezignoval nepálský premiér Khadka Prasád Oli, ten den později pak kontrolu nad hlavním městem třicetimilionové země převzala armáda.