Na videu je vidět, jak rodina stojí na balkoně domu v druhém patře, zatímco jen pár metrů pod nimi se valí obrovské masy vody, bahna a trosek.
Přívalová voda smetla vše, co jí stálo v cestě, ale onen zelený dům vynechala. Rodina zoufale hledala úkryt v momentu, kdy katastrofa dosáhla svého vrcholu.
Na videu je také vidět, jak trosky jiných budov nebo aut narážejí do zdí zeleného domu a ten odolává.
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Na dalším videu je vidě,t jak rodina mává rudou vlajkou, aby záchranné složky viděly, že se v místě nacházejí přeživší. Na budově je vidět bahno z přívalové vody. Jen těsně nepohřbila celý dům a ten o vlásek unikl zhroucení a rodina tak přežila.
V komentářích k videu tisíce lidí chválili „inženýra“, který dům postavil. Někteří uživatelé se však domnívali, že to byla pouhá náhoda, že dům takovou katastrofu přežil.