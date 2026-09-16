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Skok o tisíc za jediný den. Nepál zvýšil počet pohřešovaných po povodních

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  20:14
Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026)

Následky ničivých povodní v Nepálu. (4. září 2026) | foto: Reuters

Kvůli záplavám v Nepálu zemřely stovky lidí a tisíce se jich pohřešují. V...
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Nepál zvýšil bilanci pohřešovaných po ničivých záplavách z 26. srpna téměř o tisíc na 6150. Ještě v úterý úřady uváděly 5179 pohřešovaných. Údaj byl upraven po sběru a ověření dat z postižených oblastí.

Záchranáři dosud nalezli 1403 těl, z nichž 105 se podařilo identifikovat. V sousední Číně si katastrofa podle státních médií vyžádala 43 mrtvých a 519 pohřešovaných. Celkový počet obětí v obou zemích tak dosáhl 1446, dalších nejméně 6669 lidí se stále pohřešuje. Mezi pohřešovanými jsou i stovky cizinců, včetně turistů a poutníků.

Češi poslali Nepálu na pomoc po ničivých povodních přes 47 milionů korun

Rozsah záplav byl podle svědků bezprecedentní. Nepálská vláda jejich ničivý dopad spojuje také s rostoucími globálními teplotami, které urychlují změny v himálajských horách. Nepál přitom patří mezi země s nízkými emisemi skleníkových plynů.

Premiér Balendra Šáh se příští týden chystá na svou první zahraniční cestu od nástupu do funkce. Na Valném shromáždění OSN chce hovořit mimo jiné o naléhavosti klimatických změn v Himálaji.

Nepál odhaduje náklady na obnovu po katastrofálních záplavách na 4,78 miliardy dolarů (zhruba 100 miliard korun).

26. srpna 2026
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