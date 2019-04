Lepru lékaři považovali za vymýcenou, v Nepálu však žijí tisíce malomocných

Čtrnáctiletá Paniya Sardarová si jednoho dne všimla zvláštního znaménka na noze o velikosti dětské dlaně. Rodiče ji kvůli světlé a necitlivé skvrně odvezli k lékaři nedaleko nepálského města Biratnagar, kde dostala tinkturu a prášky s ujištěním, že se brzy uzdraví. O tři měsíce později se však znaménko proměnilo v hlubokou otevřenou ránu. Léky ani masti nezabíraly.

„Byl to velký puchýř a nemohli jsme ho ničím vyléčit,“ popisuje dívčin otec Sita Sardar, podle kterého rána nezmizela ani po půl roce.

Následovalo další vyšetření, při kterém lékaři diagnostikovali lepru, tedy jednu z nejstarších zaznamenaných nemocí. „Nechápala jsem, proč se to stalo zrovna mě,“ popisuje dívka.

Není však sama, po celém světě stále existují malomocní, a to navzdory stanovisku Světové zdravotnické organizace (WHO), která označila lepru před dvaceti lety za eliminovanou hrozbu. Také nepálská vláda před deseti lety oznámila, že se jí podařilo dosáhnout potřebných cílů, aby lepru odstranila.

Tato tvrzení však podle kritiků vedla k přerušení výzkumů malomocenství a k těžšímu odhalování nových případů i snížení kvality zdravotní péče určené pacientům jako je Paniya. Jen v Nepálu žijí podle odborníků tisíce lidí s nediagnostikovanou leprou. Po celém světě jich mohu být dokonce miliony.

„Lidé věří, že je tato choroba vymýcena. Přesto se stále objevují nové případy. Čím lépe budete hledat, tím víc jich najdete. A my se nesnažíme hledat pořádně,“ konstatuje profesor Cairns Smith z britské univerzity v Aberdeenu.

Report from #Nepal. Almost two decades ago the @WHO declared #leprosy eliminated, but millions of cases go undiagnosed. https://t.co/QjRYIjUFJS #globalhealth