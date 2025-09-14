Při protestech v Nepálu zemřelo 72 lidí. Nová premiérka slibuje změny

Kárkíová složila přísahu v pátek. Prezident Rám Čandra Paudel rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby na 5. března příštího roku. Dnes premiérka Kárkíová řekla, že po předčasných volbách nechce pokračovat ve funkci. „V žádném případě tady nezůstaneme déle než šest měsíců,“ uvedla premiérka s tím, že moc předá novému parlamentu a vládě.
Do ulic proti předchozí vládě vyšli do ulic především mladší lidé z takzvané generace Z. „Musíme pracovat v souladu s myšlením generace Z,“ uvedla Kárkíová, podle které její jméno vzešlo z ulice. Demonstranti podle premiérky požadují „konec korupce, dobrou vládu a hospodářskou rovnost“.
Masové protesty v Nepálu mají přes padesát obětí. Uprchly tisíce vězňů
Protivládní demonstrace v Nepálu byly zatím nejprudší od pádu monarchie v roce 2008. Při úterních protestech demonstranti zapálili některé budovy v areálu parlamentu a vlády, z věznic uprchlo na 12 500 vězňů. Demonstrace začaly v pondělí proti zákazu používání sociálních sítí, pak se ale rychle rozrostly.