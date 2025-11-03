Sedm horolezců zemřelo po pádu laviny v Nepálu, další čtyři se pohřešují

  19:13
Lavina, která zasáhla horolezecký tábor expedice směřující na vrchol himálajské hory Jalung Ri, si vyžádala dosud sedm obětí. Mezi mrtvými jsou podle místních médií dva Nepálci, tři Američané, jeden Kanaďan a jeden Ital. Čtyři lidé, včetně dvou Italů, se pohřešují.

Pohled na vrchol Jalung Ri v Nepálu | foto: Michael WandingerCreative Commons

Při neštěstí utrpěli zranění další čtyři horolezci, které se podařilo z tábora ve výšce 4900 metrů evakuovat do blízké vesnice.

Pátrací operace, do které se zapojil také vrtulník, probíhala po celý den. Kvůli nastávající noci byla však pozastavena do úterního rána, uvedly místní úřady.

Hora Jalung Ri je vysoká 5630 metrů a leží severovýchodně od nepálské metropole Káthmándú. Podle agentury AP má pověst hory vhodné pro začátečníky bez předchozích zkušeností s horolezectvím.

V Nepálu se nachází osm ze 14 vrcholů přesahujících 8000 metrů včetně nejvyšší hory světa Mount Everestu (8849 metrů). Horolezci je převážně zdolávají na jaře, kdy je příznivé počasí.

Francouz a Korejec nezvládli výstup na „himálajský Matterhorn“. Oba zemřeli

Stovky zahraničních horolezců však přijíždějí do Nepálu také na podzim, aby vystoupali na menší vrcholy, a to navzdory nepředvídatelnému počasí.

3. listopadu 2025  19:13

3. listopadu 2025  18:52

3. listopadu 2025  18:28

3. listopadu 2025  18:08

