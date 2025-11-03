Sedm horolezců zemřelo po pádu laviny v Nepálu, další čtyři se pohřešují

Při neštěstí utrpěli zranění další čtyři horolezci, které se podařilo z tábora ve výšce 4900 metrů evakuovat do blízké vesnice.
Pátrací operace, do které se zapojil také vrtulník, probíhala po celý den. Kvůli nastávající noci byla však pozastavena do úterního rána, uvedly místní úřady.
Hora Jalung Ri je vysoká 5630 metrů a leží severovýchodně od nepálské metropole Káthmándú. Podle agentury AP má pověst hory vhodné pro začátečníky bez předchozích zkušeností s horolezectvím.
V Nepálu se nachází osm ze 14 vrcholů přesahujících 8000 metrů včetně nejvyšší hory světa Mount Everestu (8849 metrů). Horolezci je převážně zdolávají na jaře, kdy je příznivé počasí.
Stovky zahraničních horolezců však přijíždějí do Nepálu také na podzim, aby vystoupali na menší vrcholy, a to navzdory nepředvídatelnému počasí.