V Nepálu zemřel český horolezec, patrně v důsledku otoku plic

Autor: ,
  22:54
Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu II zemřel v pondělí český horolezec. Dnes to na facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí v základním táboře BC, případně v táboře ABC.

Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu.

Horolezec podle nepálského serveru The Himalayan Times zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů, přičemž pokračují snahy o vyzvednutí jeho těla.

Podle stránek Expedition Club měli někteří členové výpravy usilovat o dosažení vrcholu Makalu II (7678 metrů), přičemž se mělo jednat o český a slovenský prvovýstup. Další členové měli vystoupit na známější Makalu (8485 metrů).

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

