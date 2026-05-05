V Nepálu zemřel český horolezec, patrně v důsledku otoku plic

Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí v základním táboře BC, případně v táboře ABC.
Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu.
Horolezec podle nepálského serveru The Himalayan Times zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů, přičemž pokračují snahy o vyzvednutí jeho těla.
Podle stránek Expedition Club měli někteří členové výpravy usilovat o dosažení vrcholu Makalu II (7678 metrů), přičemž se mělo jednat o český a slovenský prvovýstup. Další členové měli vystoupit na známější Makalu (8485 metrů).