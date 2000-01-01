náhledy
Pohraniční oblast mezi Nepálem a Tibetem zasáhly ničivé bleskové povodně a sesuvy půdy. Pohroma smetla celé vesnice, země hlásí mrtvé a stovky pohřešovaných, a to včetně cizinců. Zkázu ukazuje výběr fotografií.
Autor: SOCIAL MEDIA/via REUTERS , Reuters
Podle předběžných informací celou pohromu odstartovalo zemětřesení. To v nepřístupném masivu uvolnilo mohutnou lavinu, jejíž tající masa se nenadále vlila do koryta řeky Bhote Koshi a proměnila ji v ničivý proud.
Autor: AP
Vodní živel s sebou strhával tuny bahna a kamení, které nemilosrdně smetly několik vesnic v nepálském okrese Rasuwa severně od Káthmándú. Zkáza postihla obytné domy, silniční infrastrukturu i energetické sítě.
Autor: AP
Ke středečnímu odpoledni hlásila země nejméně 17 mrtvých. Úřady se obávají, že jejich počty dramaticky porostou. Záchranáři hovoří o ztrátách obrovského rozsahu a situaci označují za ještě horší než při loňských tragických povodních.
Autor: AP
K odpoledni se pohřešovalo 384 lidí, mezi nimi 291 zahraničních turistů z Velké Británie, Spojených států, Malajsie, Jihoafrické republiky či Indie a také téměř stovka nepálských průvodců a nosičů.
Autor: AP
Voda a sesuvy půdy nešetřily ani zasahující složky, které byly v oblasti nasazeny. Mezi pohřešovanými jsou také policisté či vojáci.
Autor: AP
Živel zcela odřízl postiženou oblast od světa. Hlavní tah spojující pohraničí s hlavním městem Káthmándú je neprůjezdný, v regionu nefungují telekomunikace a stovky lidí zůstávají bez jakéhokoliv spojení se svými blízkými.
Autor: AP
Pátrací operace se rozběhly na obou stranách nepálsko-tibetské hranice.
Autor: Sujan Bagale/Handout via REUTERS, Reuters
Do terénu vyrazily společné týmy policie, armády, zdravotníků i dobrovolníků z Červeného kříže.
Autor: Sujan Bagale/Handout via REUTERS
Záchranné práce výrazně komplikuje extrémní horské počasí a terén. Pokusy o nasazení vrtulníků pro monitoring ze vzduchu opakovaně selhávají kvůli silným poryvům větru a nulové viditelnosti.
Autor: Reuters
Každá další hodina je v těžce zkoušeném terénu v boji o záchranu lidských životů kritická.
Autor: Reuters
Nepálský premiér po mimořádném jednání krizového štábu vyzval všechny obyvatele žijící na dolním toku řeky k okamžité bdělosti a preventivní evakuaci z rizikových břehů, jelikož nebezpečí stále trvá.
Autor: AP