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Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
Oneplay Sport chystá unikátní přenos derby pražských „S“. Zapojí i fanoušky
Nedělní 318. derby pražských „S“ dostane na Oneplay Sport nový televizní rozměr. Poprvé v historii vysílání Chance Ligy usednou do zápasového studia i diváci a doplní expertní analýzy o bezprostřední...
Toman, který míří do čela civilní rozvědky, nemá dostatečnou bezpečnostní prověrku
Řízení Úřadu pro zahraniční styky a informace má od 1. října převzít diplomat Miroslav Toman. Vláda o jeho jmenování do čela civilní rozvědky ovšem rozhodla ve chvíli, kdy Toman nemá nutný nejvyšší...
Šéf CIA v Moskvě varoval Rusy před útokem na Pobaltí, tvrdí zdroje
Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe v Moskvě varoval ruské představitele, aby v reakci na patovou situaci ve svém tažení proti Ukrajině nevyhrotili konflikt se spojenci...
Rupert Grint se vrací ke své slavné potterovské roli Rona Weasleyho
Rupert Grint přijal roli Rona Weasleyho v broadwayském spin-offu slavné kouzelnické série Harry Potter a prokleté dítě. Britský herec do inscenace naskočí od února příštího roku. Děj se odehrává 19...
Ve francouzském Caen najel řidič úmyslně do skupiny chodců. Dva mrtví
Ve francouzském městě Caen ve středu večer najelo auto úmyslně do skupiny chodců. Dva lidi zemřeli a dalších devět je raněno. Sedm lidí je v kritickém stavu. Úřady incident prozatím nevyšetřují jako...
Unijní rozpočet i konkurenceschopnost. Babiš jedná s šéfem Evropské rady Costou
Do Prahy ve čtvrtek dorazil předseda Evropské rady António Costa. V Kramářově vile bude s premiérem Andrejem Babišem (ANO) jednat především o podobě rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034,...
Muž, který havaroval s pěti dětmi a jedno zabil, nadýchal přes tři promile
Přes tři promile nadýchal řidič, který ve středu dopoledne tragicky havaroval u Doubravníku na Brněnsku. S autem, v němž vezl pět dětí, přejel náhle do protisměru a narazil do stromu. Zemřelo jedno...
Írán označil Radio Farda za vojenský cíl, Česko situaci vyhodnocuje
České bezpečnostní složky vyhodnocují informaci, že íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů mimo jiné stanici Radio Farda, kterou provozuje americká stanice Rádio Svobodná...
Drama v Humpolci. Kvůli spornému územnímu plánu zastupitelé odvolali starostu
Vedení Humpolce na Pelhřimovsku zažilo na středečním mimořádném zasedání zastupitelstva nečekanou politickou bouři. Město totiž v jeden večer přišlo o nově připravovanou územní plánovací dokumentaci...
Zdravotní stav norského krále se zhoršil. Je velmi vážný, oznámil palác
Zdravotní stav devětaosmdesátiletého norského krále Haralda V. se v nemocnici nadále zhoršil a momentálně je velmi vážný, oznámil královský palác. Nejstarší evropský panovník je v nemocnici už od...
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Rusko zvažuje eskalaci války. Mluví se o úderech na centrum Kyjeva a atomovkách
Rusko tvrdě odpoví na ukrajinské údery na ruskou hospodářskou a obchodní infrastrukturu, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Agentura Bloomberg s odvoláním na tři zdroje blízké Kremlu uvedla, že Rusko...
Babiš pochopí, že je v jeho zájmu spolupráce mezi námi, říká prezident Pavel
Prezident Petr Pavel říká, že nevnímá premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše jako protivníka. „A věřím, že Andrej Babiš dříve nebo později pochopí, že je v jeho zájmu, aby faktická spolupráce mezi...