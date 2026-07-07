Držím jim palce. Zdaleka nejsou v Británii jediní, kdo bojuje o svůj pub.
Protože nejde jenom o to, aby měli kam zaskočit na jedno, často jde o budoucnost celé vesnice.
Nejspíš si teď říkáte, co má hospoda společného s budoucností vesnici, ta přece nestojí na hospodě. Jenže zavření hospody je nezřídka projevem plíživého úpadku: mizí pracovní příležitosti i obyvatelé, zavřela pošta, jednoho dne i obchod a nakonec i hospoda.
Loni zavřelo v Anglii, Walesu a Skotsku přes 370 pubů, to je jeden denně. Od roku 2000 natrvalo zavřelo odhadem 15 000 pubů v celém Spojeném království.