„V reakci na nepravdivé informace šířené na sociálních sítích ohledně druhého případu onemocnění u osoby, která přišla do styku se zaměstnankyní irkutského ústavu pro boj proti moru, u níž byl dříve diagnostikován zápal plic, úřad na ochranu zdraví a spotřebitelů Rospotrebnadzor uvádí, že tyto zprávy neodpovídají skutečnosti,“ citovala státní agentura TASS z prohlášení úřadu.
„WHO si vyžádala další informace, které by objasnily příčinu těžkého zápalu plic, patogen, kvůli němuž byla přijata opatření v oblasti veřejného zdraví, a zprávy médií o druhém zaměstnanci se zápalem plic nejasného původu,“ uvedl ve středu šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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Další nakažený morem? WHO žádá Rusko o informace, Trump chce mluvit s Putinem
Úřady v Irkutsku podle zpráv médií po smrti osmadvacetileté Darji Šipilovové uvalily karanténu na tři městské nemocnice, dětskou nemocnici a porodnici. Vzaly rovněž do izolace na dvě stovky lidí, kteří se zmíněnou laborantkou přišli do styku.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko o epidemiologické situaci v Irkutské oblasti informovalo WHO v souladu se zavedenými postupy. Rovněž řekl, že velká část informací zveřejněných v souvislosti s případem byla nepravdivá a že lidé by měli vycházet z informací publikovaných státním úřadem Rospotrebnadzor.
Ten v úterý uvedl, že mezi lidmi, kteří přišli do kontaktu se zemřelou, nebyl zaznamenán žádný případ moru, ani žádné příznaky.
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Mor? Vážná hrozba to není. Rusy v Irkutsku smrt laborantky nevzrušuje
WHO v úterý označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké.
Ohledně poskytnutí dalších informací naléhají na Rusko také Spojené státy. Šéf americké diplomacie Marco Rubio vybídl ruské úřady k transparentnosti a americký prezident Donald Trump později uvedl, že bude se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o celé záležitosti hovořit. Peskov v souvislosti s Trumpovými výroky uvedl, že v tuto chvíli není naplánován žádný telefonát mezi ruským a americkým prezidentem.
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Plicní mor: jaké jsou příznaky, jak se šíří a proč je nejnebezpečnější formou nemoci
Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.