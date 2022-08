Místo Normandie eutanázie. Zbloudilou běluhu ze Seiny už nezachránili

Nemocná běluha severní, která minulý týden zabloudila do řeky Seiny, nepřežila transport do Normandie. Záchranáři kytovce ve středu ráno po noční akci naložili do kamionu. Podle veterinářky z prefektury Calvados byl ale stav zvířete velmi špatný.