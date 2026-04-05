Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

  16:26
Němečtí muži ve věku 17 až 45 let musí nově žádat o povolení úřadů, pokud chtějí pobývat delší dobu v zahraničí. Vyplývá to ze změn zavedených na základě zákona o modernizaci vojenské služby, který začal platit od 1. ledna a mimo jiné zavádí dobrovolnou formu služby v armádě. Upozornil na to server televize BBC.
ilustrační snímek | foto: AP

Cílem opatření je posílit obranyschopnost země v reakci na bezpečnostní hrozby spojené s ruskou invazí na Ukrajinu. Mluvčí ministerstva obrany BBC řekl, že muži od 17 let musí nově žádat o souhlas s pobytem v zahraničí, pokud chtějí vycestovat na dobu delší než tři měsíce.

Podle současných zákonů by úřady měly žádosti zpravidla schvalovat. Není však zatím jasné, jak bude pravidlo vymáháno v případě porušení.



Mluvčí ministerstva obrany uvedl, že cílem nařízení je zajistit spolehlivý a smysluplný systém vojenské evidence, protože v případě mimořádné situace je důležité vědět, kdo se může delší dobu zdržovat v zahraničí. Ministerstvo zároveň připustilo, že opatření může mít dalekosáhlé dopady na mladé lidi, a uvedlo, že se připravují pravidla pro výjimky, aby se předešlo zbytečné byrokracii.

Právním základem tohoto požadavku je německý zákon o branné povinnosti z roku 1956, který byl několikrát novelizován, naposledy loni v prosinci.



Před poslední novelou zákona se povinnost hlásit delší pobyty v zahraničí vztahovala pouze na dobu, kdy byla v Německu vyhlášena obranná pohotovost nebo mobilizace. Podle zástupce ministerstva obrany podobné ustanovení existovalo už během studené války, ale prakticky se neuplatňovalo.



Zákon o modernizaci vojenské služby zároveň stanovuje plán zvýšit do roku 2035 počet aktivních vojáků na 260 000 z nynějších zhruba 180 000. Parlament také v prosinci schválil zavedení dobrovolné vojenské služby, což znamená, že všichni osmnáctiletí obdrží dotazník, zda mají zájem se připojit k armádě. Od července 2027 musí také muži absolvovat test fyzické způsobilosti, aby bylo možné posoudit, zda jsou způsobilí ke službě v případě války.

Ženy se mohou do služby v armádě přihlásit dobrovolně. Podle německé ústavy je nelze ke službě v armádě nutit.



I když je plán postaven na dobrovolnosti, v případě zhoršení bezpečnostní situace nebo nedostatku dobrovolníků by mohla být zvážena forma povinné vojenské služby. Když zákon schvaloval parlament, mnoho mladých lidí se připojilo k protestům proti změnám.

Podobně jako jiné evropské země i Německo v mírových 90. letech minulého století omezilo své ozbrojené síly. V době studené války mělo armádu čítající téměř půl milionu vojáků. Povinná vojenská služba v Německu byla zrušena v roce 2011, za vlády kancléřky Angely Merkelové.

