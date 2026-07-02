Stěžovatelé namítali, že zákon omezuje jejich právo na sexuální sebeurčení.
Podle pět let starého zákona hrozí v Německu výrobcům a prodejcům erotických panen s dětským vzezřením až pět let vězení nebo peněžitá pokuta. Kupujícím hrozí až tři roky vězení či pokuta.
Soud dnes zamítl stížnosti, podle kterých zákon omezuje osobnostní práva a právo na sexuální sebeurčení, a uvedl, že ochrana fyzické, psychické a sexuální integrity dětí má prioritu. Stát podle něj nemá jen právo, ale i povinnost děti chránit.
Už při přijímání zákona zněl argument, že při používání erotických panen by mohly u některých lidí opadnout zábrany a následovat by mohlo sexuální násilí na skutečných dětech. Řada odborníků ale už tehdy tuto argumentaci kritizovala. Podle nich nebyla souvislost používání panen a sexuálního násilí na dětech vědecky neprokázala.
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Podle agentury DPA se policie v letech 2022 až 2025 zabývala 185 případy podle zákona zakazujícího erotické panny s dětským vzezřením. Celkem se jednalo o 165 podezřelých, pět z nich byly ženy, zbytek muži.
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9. listopadu 2018