Zaříkávač v egyptském hotelu nechal hada vklouznout muži do kalhot. Turista zemřel

Sedmapadesátiletý muž, jehož totožnost nebyla zveřejněna, se začátkem dubna zúčastnil představení zaříkávače hadů v hotelu. Bavorská policie ve svém prohlášení uvedla, že během vystoupení mělo několik diváků dva plazy, pravděpodobně kobry, kolem krků.
„Zaříkávač hadů poté nechal jednoho z hadů vklouznout do kalhot německého turisty,“ stojí v policejním prohlášení. Zvíře pak Němce kouslo do nohy.
Muž pocházející z bavorského okresu Unterallgäu vykazoval „jasné známky otravy“ a musel být před převozem do nemocnice resuscitován. V nemocnici později zemřel. Na dovolené byl se dvěma příbuznými.
Německé úřady nyní čekají na výsledky toxikologické zprávy. Ty egyptské se k incidentu nevyjádřily.