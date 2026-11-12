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Protiprávní, rozhodl soud o německých kontrolách na hranicích s ČR a Polskem

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  20:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Správní soud v Drážďanech ve čtvrtek vyhověl dvěma žalobám, které si stěžovaly na hraniční kontroly Německa s Českem a Polskem. Policejní kontroly obou stěžovatelů byly v daný okamžik protiprávní, uvedl soud v tiskové zprávě. Německo kontroluje hranice s Českem a Polskem od října 2023.

Německo je stejně jako Česko součástí schengenského prostoru, na jehož vnitřních hranicích by žádné kontroly být běžně neměly. Už od roku 2015 ale kontroluje svou hranici s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly kromě hranic s Českem a Polskem také na hranicích se Švýcarskem. V září 2024 nakonec tehdejší německá vláda nařídila také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem.

Němci kontrolují na hranicích každé auto. Konec schengenského prostoru?

Proti hraničním kontrolám na polské hranici podal žalobu k drážďanskému správnímu soudu muž, kterého policisté kontrolovali 25. září 2024 mezi německým městem Görlitz a polským Zgorzelecem. Kontrola trvala 15 minut, muž ji ale vnímal jako zatěžující a protiprávní. Druhou žalobu podal Němec, který se letos 18. května vracel autobusem z Česka do Německa a policisté jej kontrolovali u hraničního přechodu Breitenau/Krásný Les.

Soud ve čtvrtek oběma žalobám vyhověl. Rozhodl, že „spolkovým ministerstvem vnitra nařízené kontroly na vnitřních hranicích s Českou republikou a Polskou republikou byly protiprávní“. Proti verdiktu se lze odvolat.

Německé soudy se podobnými případy už zabývaly a řada z nich přitom kontroly označila za protiprávní. Žádný verdikt ale neměl na podobu kontrol vliv. Současná německá vláda na nich trvá. Letos v létě ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že je prodlužuje do poloviny března 2027. Kvůli boji proti nelegální migraci i proti přeshraniční kriminalitě podporuje hraniční kontroly například i druhý největší policejní odborový svaz v Německu DPolG.

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