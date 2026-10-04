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Merz přicestoval nečekaně do Kyjeva, slíbil podporu v hodnotě stovek milionů eur

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  7:36aktualizováno  7:41
Německý spolkový kancléř Friedrich Merz (CDU) přicestoval nečekaně do Kyjeva. S...

Německý spolkový kancléř Friedrich Merz (CDU) přicestoval nečekaně do Kyjeva. S Ukrajinou chce podepsat podporu v hodnotě stovek milionů eur. (4. října 2026) | foto: Reuters

Německý spolkový kancléř Friedrich Merz (CDU) přicestoval nečekaně do Kyjeva. S...
Německý spolkový kancléř Friedrich Merz (CDU) přicestoval nečekaně do Kyjeva. S...
Německý spolkový kancléř Friedrich Merz (CDU) přicestoval nečekaně do Kyjeva. S...
Německý spolkový kancléř Friedrich Merz (CDU) přicestoval nečekaně do Kyjeva. S...
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Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, přičemž ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Podle vládních zdrojů má Merz v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů, které lze použít k boji proti obzvláště rychlým ruským bojovým dronům s proudovým pohonem.

Na pomoc Německo plánuje uvolnit jednu miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy Kč) z již schválených rozpočtových prostředků, dalších 350 milionů eur má směřovat na opravy a obnovu zničených elektráren.

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„Dnes jsem odcestoval do Kyjeva, protože Ukrajina v nadcházejících týdnech potřebuje naši plnou podporu. Pokud nebude Rusko zastaveno, jeho válečný stroj se dříve či později obrátí proti nám,“ řekl Merz a poukázal na to, že ruské vojenské jednotky bombardují města, obytné budovy a teplárny.

Podle Merzových slov může prezident Volodomyr Zelensky a celá Ukrajina i nadále počítat s podporou Německa. Německého spolkového kancléře doprovází ministryně hospodářství Katherina Reiche a hospodářská delegace, jejíž součástí jsou vedoucí představitelé společností Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems a dalších podniků.

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Kancléř do Kyjeva přijel navzdory varování ruského ministerstva zahraničí, které několik hodin před jeho příjezdem vyzvalo zahraniční návštěvníky a diplomaty, aby město opustili. Moskva je varovala také před pobytem v blízkosti vojenských objektů a vládních budov. Bezpečnostní situace na Ukrajině se podle německé agentury DPA v posledních měsících výrazně zhoršila a útoky dronů stále častěji zasahují také Kyjev.

Německo je finančně i vojensky nejvýznamnějším podporovatelem Ukrajiny, uvádí DPA. Další pomoc ale v Německu čelí rostoucímu odporu, mimo jiné ze strany opozičních stran AfD, Levice a BSW, které posilují po úspěších v nedávných zemských volbách. Merz už ve čtvrtek při projevu v Münsteru zdůraznil, že německá podpora Ukrajině musí pokračovat.

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Jde o čtvrtou návštěvu německého kancléře na Ukrajině od začátku ruské invaze v únoru 2022. Merz navštívil Kyjev už loni v květnu, jen několik dní po svém nástupu do funkce. Doprovázeli ho tehdy francouzský prezident Emmanuel Macron, tehdejší britský premiér Keir Starmer a polský premiér Donald Tusk. Čtveřice tehdy z Kyjeva vyzvala Rusko k bezpodmínečnému příměří, k němuž však Moskva nepřistoupila.

Merz nyní doufá, že pokračující vojenský tlak přiměje Rusko zasednout k jednacímu stolu. Nedávné setkání německého ministra zahraničí Johanna Wadephula s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v New Yorku ale podle něj nepřineslo žádný pokrok. Merz proto tvrdí, že Moskva rozumí pouze „jazyku síly“ a k jednání ji lze přivést jen prostřednictvím jednoty a síly.

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