Německý exkancléř Schröder byl na Putinově narozeninové oslavě

To, že je Schröder v Moskvě, se Putin podle Kremlu dozvěděl ve středu ráno z médií. „Prezident pozval svého starého přítele k sobě domů,“ uvedl úřad ruského prezidenta.
Dvaaosmdesátiletý Schröder, který vedl spolkovou vládu v letech 1998 až 2005, je v Německu značně kontroverzní osobností, neboť po ruské invazi na Ukrajinu nadále udržuje přátelské vztahy s Putinem, neodsoudil Moskvu za vojenskou agresi, kritizoval protiruské sankce a odmítal odejít z funkcí v ruských státních podnicích.
|
Drahý soudruhu. Kim blahopřál Putinovi, válku na Ukrajině označil za svatou
Nyní usedl v dozorčí radě Hyperglobusu, který se oddělil od společnosti Globus Holding.
Někdejší spolkový prezident Joachim Gauck před třemi lety v rozhovoru s deníkem Tagesspiegel prohlásil, že kdykoli si na Schrödera vzpomene, je mu smutno.