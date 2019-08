Chlapecký sbor v Německu nepřijal dívku, půjde před soud kvůli diskriminaci

Státní a katedrální pěvecký sbor (SDB) odmítl dívku přijmout na dubnovém konkurzu. Německý správní soud příští týden rozhodne, jestli tím neporušil její právo na rovnost příležitostí. Dívčina matka tvrdí, že partnerský, čistě dívčí soubor berlínské Pěvecké akademie nedokáže její dceři poskytnout stejně kvalitní hudební vzdělání jako ten, který je určen chlapcům.

Sbor funguje od roku 1465 a je nejstarší místní hudební institucí. Mezinárodní slávy se dočkal v devatenáctém století pod vedením skladatele Felixe Mendelssohna. V současnosti vzdělává přibližně 325 chlapců a mladých mužů v 11 různých skupinách. Dívku ještě nikdy nepřijal.

Podle vedoucích souboru není důvodem k odmítnutí děvčete primárně jeho pohlaví. Dívku by údajně přijali, pokud by projevila výjimečný talent a motivaci. Podle dívčiny právničky Susanne Bräckleinové je však toto tvrzení sporné, protože chlapecký sbor doporučil dívku po konkurzu Institutu Juliuse Strena pro extrémně nadané mladé hudebníky.

Chlapci nemusejí prokazovat talent, říká právnička

Bräckleinová označila odmítnutí ze strany chlapeckého sboru za velmi podivné. Podle ní za něj právě zaujatost vůči pohlaví. „Výjimečný talent se v případě chlapců nejeví jako vstupní požadavek,“ uvedla pro list The Guardian.



Podle Bräckleinové odborníci v roce 2002 vyvrátili představu, že prepubescentní mužské hlasy mají jedinečnou tonální čistotu. Většina posluchačů totiž nedokáže poznat rozdíl mezi dívčími a chlapeckými sbory. „Za pomoci pravidelného cvičení lze dosáhnout hodně, a to i v případě průměrných hlasů. Lidé tomu říkají talent, ve skutečnosti je to trénink,“ prohlásila.

SDB na svých webových stránkách uvádí, že na konkurzy zve chlapce ve věku od pěti do sedmi let a starší chlapce s hudebními zkušenostmi. Sbor odmítl říct, jestli by přijal také ženské uchazečky, pokud by zmíněná kritéria splnily.