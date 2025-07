„Nikam nepůjdete!“ Zubař ošetřil pacienta násilím, soud ho poslal do vězení

Pacienta, který chtěl přerušit ošetření, strčil zpátky do zubařského křesla. „Teď už nikam nepůjdete, já to dokončím!“ řekl mu zubař. Poté mu skalpelem rozřízl absces v ústech, k čemuž podle soudu již nebyl oprávněn, protože pacient s ošetřením nesouhlasil.

„Mám určité povinnosti a odpovědnost vůči pacientům, byla to otázka života a smrti,“ argumentoval čtyřiašedesátiletý lékař s tím, že mohl pacientovi zachránit život.

„Pokud dojde k sepsi, odpovědnost leží na lékaři. Ošetřil jsem jej okamžitě,“ řekl obžalovaný. „Kdyby se to neudělalo, zemřel by během několika dní, abych to řekl na rovinu,“ tvrdil u soudu zubař. „Byl k smrti vyděšený, odpovědnost byla na mně,“ řekl o pacientovi lékař. Zatlačení do křesla zdůvodnil očekávanou reakcí na bolest.

„Už první dojem byl katastrofální,“ popsal pacient. Zubař mu řekl, že dva zubní kořeny má zanícené a musí ven. „Řekl jsem, že to nechci, že mám problémy s injekcemi,“ popsal ošetřený pacient. Načež mu zubař odpověděl, že mu nemá vysvětlovat práci a že ho nebude přemlouvat. Poté prý nechal pacientovu ženu sáhnout na absces v mužově puse bez chirurgických rukavic.

Druhý den jiný lékař řekl, že léčba nebyla správná a zákrok se měl udělat chirurgicky. Soud rovněž určil, že lékař používal ve své zubní ordinaci nedostatečně vyčištěné nástroje a nepoužíval předepsané vybavení. Tím vystavil pacienty riziku.