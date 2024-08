Při zřícení hotelu v Německu zemřel člověk. Pod troskami je osm lidí včetně dítěte

Jedno patro budovy hotelu v Krövu se zřítilo v úterý kolem 23. hodiny, v budově v té době bylo čtrnáct lidí. Policisté podle AP uvedli, že se pět lidí dostalo ven bez zranění, dalších devět bylo uvězno pod troskami.

V ranních hodinách záchranáři našli jednoho člověka mrtvého, jeho tělo se jim však nepodařilo vyprostit. Byli v kontaktu s několika dalšími uvězněnými lidmi, někteří z nich byli vážně zranění, uvedla policie ve svém prohlášení.

Podle policie bylo mezi uvězněnými i dítě, které bylo fyzicky nezraněno a se záchranáři komunikovalo. Podle regionální veřejnoprávní televize SWR uvedla, že svědci v době zřícení slyšeli ránu a viděli velký oblak prachu.

Úřady preventivně evakuovaly 31 lidí z oblasti bezprostředně kolem poškozené budovy. Zatím není známo, co zřízení způsobilu. Policie uvedla, že to byla pro ně „extrémně náročná operace, protože záchranáři mohli vstoupit do budovy pouze s největší opatrností“.

Na místě zasahovalo asi 250 záchranářů, včetně specialistů na drony, a také záchranářské psy.

Kröw se nachází na malebném úseku Mosely poblíž většího letoviska Traben-Trarbach. Má asi 2 200 obyvatel.