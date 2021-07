Drogovali a znásilňovali děti. Čtveřice mužů z Německa si odsedí až 14 let

Hlavním obviněným byl osmadvacetiletý muž, který byl souzen za znásilnění syna své partnerky, když dítěti bylo deset let. Později ho nabízel jiným mužům prostřednictvím internetu.



Další tři muži dostali tresty vězení od deseti do 12 let. Byli souzeni z účasti na víkendové orgii v domě hlavního obviněného. Zdrogovali tam a znásilnili nejméně dva chlapce. Událo se to v chatě, jejíž majitelkou je matka hlavního pachatele. Ta dostala pětiletý trest, nicméně tvrdí, že o tom, co se tam dělo, nic nevěděla.

Soud dospěl k závěru, že zachycená videa svědčí nejen o mimořádně odporných činech, ale také o bezostyšnosti pachatelů. Záběry svědčí i o tom, že sexuální zneužívání se stalo „součástí každodenního života“ obětí, řekl předsedající soudce Matthias Pheiler.

Vyšetřování začalo, když se na pevných discích zabavených hlavnímu podezřelému našlo velké množství videí a fotografií. V souvislosti s tímto případem už bylo odsouzeno pět lidí a identifikováno dalších 50 podezřelých. Ve vazbě jsou tři desítky z nich.

Skandál se odehrál v Severním Porýní-Vestfálsku, kde v roce 2019 policisté informovali o mimořádném případu šíření dětské pornografie. Někteří ze zadržených jsou obviněni, že znásilňovali děti v kempu ve městě Lügde v letech 2008 až 2018.



Soud v Kolíně nad Rýnem poslal loni do vězení na 12 let muže z města Bergisch Gladbach, který byl souzený za zneužití vlastní dcery a za řízení sítě zneužívání dětí.