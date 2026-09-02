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Německo zná podezřelé z útoku v Lipsku. Moskva si předvolala diplomata

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  15:21
Německé úřady identifikovaly dva podezřelé ze srpnového hybridního útoku na letišti Lipsko/Halle. Podle médií se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Není však pravděpodobné, že se podaří muže zadržet. Německo v úterý obvinilo ze zodpovědnosti za pokus o bombový atentát na východoněmeckém letišti Rusko. Moskva to odmítla a předvolala si německého diplomata.

Válka na Ukrajině

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Zaměstnanec východoněmeckého letiště objevil 4. srpna pozdě večer dron poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Později se ukázalo, že bezpilotní stroj nesl výbušninu, rozbuška byla ale podle všeho vadná. Letiště po nálezu dronu přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s „neznámým letícím objektem“. Zatím není jasné, zda šlo rovněž o dron. Na konci srpna německá média uvedla, že policie našla v polovině srpna nedaleko letiště další, tedy možná třetí dron.

Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského letadla na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026)
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026)
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (vlevo) a ministr vnitra Alexander Dobrindt na společné tiskové konferenci k hybridním útokům (1. září 2026)
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026)
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Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v úterý prohlásil, že zodpovědnost za incident nese Rusko. Ruské státní orgány podle něj pověřily provedením útoku takzvané low level agenty. To je označení pro osobu, která není zpravodajsky školená, je ale naverbovaná tajnými službami. NDR, WDR a Süddeutsche Zeitung dnes uvedly, že se jednalo o dva muže s vazbami na Rusko. Jeden je rodilý Rus s lotyšským občanstvím, druhý pochází z Běloruska a má ruský pas.

Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat

První z nich má podle médií kontakty na ruskou tajnou službu a do Německa přiletěl údajně na konci července přes berlínské letiště. Následně se v pronajatém voze vydal do Lipska. Dva dny před nezdařeným bombovým útokem Německo opět opustil.

Na místě činu pak podle médií vyšetřovatelé objevili DNA, která je přivedla na stopu dalšího podezřelého, který podle všeho dron s výbušninou řídil. Osobu, které genetická informace patří, objevili vyšetřovatelé v databázích v Litvě a ve Finsku.

Druhý z podezřelých podle NDR, WDR a Süddeutsche Zeitung přicestoval do Německa s italským turistickým vízem vydaným v dubnu v Minsku. Také on zřejmě Německo už opustil. Vyšetřovatelé jsou podle médií skeptičtí ohledně možnosti, že by bylo možné jednoho či druhého podezřelého zadržet a postavit před soud.

Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje

Německo v úterý v reakci na hybridní útok oznámilo, že přijme řadu opatření. Uzavře mimo jiné ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu Ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa, navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu, kterou Moskva využívá k obcházení ropných sankcí.

Solidaritu Německu vyjádřila řada evropských zemí. Český premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že je Česko připraveno spolupracovat s Německem a dalšími evropskými a transatlantickými partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti.

Velmi vážné, nelze je brát na lehkou váhu, řekl Babiš k incidentům v Německu

Ruské ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo v souvislosti s tím, co označilo za protiruské kroky a vyjádření německých úřadů, dočasného chargé d’affaires Německa v Moskvě, kterým je Bernd Finke. Zveřejnilo také záběry přijíždějícího diplomatického vozidla.

Ruské velvyslanectví označilo nález dronu za protiruskou provokaci. V úterý mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová sdělila, že Rusko na německé rozhodnutí uzavřít ruský konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně odpoví. Incident v Lipsku označila za záminku Berlína k vyhrocení bilaterálních vztahů.

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