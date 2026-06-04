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„Židé u nás nejsou povoleni.“ Hotel odmítl ubytovat Izraelce, pak se omluvil

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  17:30
Bavorský hotel Zum Hirschen ležící poblíž českých hranic čelí kritice. Odmítl totiž rezervaci izraelské rodiny skrze portál Booking.com se slovy, že v hotelu žádné Židy neubytuje. Po stížnosti platforma tento podnik ze své nabídky smazala. Zum Hirschen se za incident omluvil s tím, že se potýká s pokusy o phishing a rezervaci považoval za pokus o podvod.
Hotel Zum Hirschen v bavorském městě Lam na hranicích s Českou republikou...

Hotel Zum Hirschen v bavorském městě Lam na hranicích s Českou republikou odmítl rezervaci izraelské rodiny, která v úterý na portálu Booking od personálu dostala odpověď, že v jejich hotelu neubytují žádné Židy. (3. června 2026) | foto: ČTK

Hotel Zum Hirschen v bavorském městě Lam na hranicích s Českou republikou...
Hotel Zum Hirschen v bavorském městě Lam na hranicích s Českou republikou...
Hotel Zum Hirschen v bavorském městě Lam na hranicích s Českou republikou...
Hotel Zum Hirschen v bavorském městě Lam na hranicích s Českou republikou...
5 fotografií

Na incident upozornila izraelská média. Podle Jerusalem Post obdržela rodina zprávu o zamítnutí v úterý 2. června. „Je nám líto, ale v našem hotelu nejsou povoleni žádní Židé,“ stálo v ní.

Poté, co turisté podali stížnost, byl rodinný podnik nacházející se v bavorském městě Lam nedaleko českých hranic z platformy Booking.com odstraněn.

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Podle serveru Ynetnews se rodina obrátila i na izraelský konzulát v Mnichově. Ten následně kontaktoval úřady, případem se nyní zabývá policie. Úředníci konzulátu zároveň serveru sdělili, že hotel zpočátku popíral, že by zprávu odeslal, později ale připustil, že ji poslal jeden ze zaměstnanců.

Hotel se zároveň omluvil. Pro německý deník Die Welt označil situaci za „politováníhodnou chybu“ a zdůraznil, že v žádném případě nesdílí „antisemitské myšlenky“. Od zveřejnění incidentu dle svých slov čelí ubytování a majitelé výhružkám.

„Bylo rozhodně špatné, že jsme reagovali tímto způsobem,“ napsal hotel v e-mailu, který obdržela také kancelář bavorského premiéra.

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„Je pro nás nesmírně důležité, abyste pochopili, že tato zmínka nebyla namířena proti lidem židovského vyznání, ale byla pronesena z frustrace nad četnými falešnými rezervacemi,“ uvádí se v omluvném dopise. Podnik se totiž poslední dobou potýká s falešnými rezervacemi a právě v případě izraelské rodiny se domníval, že se jedná o podvod. „Nicméně to bylo nepřijatelné a v profesionálním podnikání se to nesmí stávat.“

Hotel rodině nabídl týdenní pobyt zdarma. „Aby nás mohli osobně poznat a abychom dokázali, že nejsme špatní lidé, kteří diskriminují ostatní,“ napsal.

„Jsme zpátky v 30. letech?“ ptá se konzulka

Izraelská konzulka v jižním Německu Talya Ladorová, která sdílela zprávu o odmítnutí rezervace na síti X, k případu napsala: „Vrátili jsme se do 30. let 20. století?“ Dodala, že je ráda, že Booking.com ze svých stránek hotel odstranil.

Ústřední rada Židů v Německu mezitím vyzvala k vyšetření tohoto incidentu. „I když jsem vzal na vědomí omluvu za tuto nepřijatelnou poznámku, je šokující, že někdo nejenže má takové myšlenky, ale také je zapsal a rozeslal,“ uvedl předseda Josef Schuster.

Evropský židovský kongres podle Jerusalem Post uvedl, že incident „připomíná nejtemnější kapitoly evropské historie“ a že je situací „hluboce znepokojen“. Upozornil, že k němu došlo v době širšího nárůstu antisemitismu v Německu.

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