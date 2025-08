Důležitá trať na západě Německa se stala terčem druhého žhářského útoku

Jsou to už takřka čtyři měsíce, co se při zápase Sparty s Teplicemi ve čtvrtfinále fotbalového poháru poprali přímo na tribuně domácí fanoušci. Policie teď oznámila, že pátrá po jejich totožnosti.

Cestující z Prahy do regionu mohou po letech nastupovat do autobusu všemi dveřmi. Dosud se do vozu dostali pouze těmi předními u řidiče. Novinka má zrychlit odbavování a eliminovat případné zpoždění...

„Obezitu musíme řešit.“ Daň ze sladkých nápojů chce STAN, zvažuje to i Vojtěch

Politiky po volbách do Sněmovny nejspíš čeká boj o to, zda budou více zdaněny slazené nápoje. A to bez ohledu na to, jak dopadnou. Do volebního programu návrh na vyšší zdanění slazených nápojů...